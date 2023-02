Governo nomeia 21 novos procuradores do Estado

O último levantamento do Índice de Preços Ticket Log (IPTL) apontou que a Região Norte fechou a primeira quinzena de fevereiro com os aumentos mais expressivos do País para o etanol e para a gasolina, além dos preços médios mais elevados para todos os combustíveis. O litro do etanol na região foi encontrado a R$ 4,77, após acréscimo de 5,39% em comparação a janeiro, maior aumento do País. A gasolina, por sua vez, foi comercializada a R$ 5,67, com aumento de 2,92%, também a maior alta para o combustível. O diesel comum e o S-10 fecharam a R$ 7,13 e R$ 7,25, com recuos de 1,29% e 1,33%, respectivamente.

“Entre os destaques nacionais, Roraima liderou o ranking do maior preço médio do País para o diesel comum e para a gasolina. O Amapá apresentou o maior valor para o diesel S-10: R$ 7,94, de acordo com o IPTL. Já o Pará foi o Estado que registrou o etanol mais caro: R$ 5,19. A gasolina comercializada no Amazonas registrou o maior aumento do País, de 11,07%. Por esse motivo, no período, a gasolina se apresentou como a opção mais vantajosa para abastecimento em todos os Estados do Norte, exceto no Amazonas. Ao optar pelo etanol, o motorista conta com um combustível ecologicamente mais viável para o abastecimento. Por ser produzido com cana-de-açúcar ou milho, o etanol é capaz de reduzir consideravelmente as emissões de gases responsáveis pelas mudanças climáticas”, aponta Douglas Pina, diretor-geral de Mobilidade da Edenred Brasil.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Ticket Log, que tem grande confiabilidade, por causa da quantidade de veículos administrados pela marca: 1 milhão ao todo, com uma média de oito transações por segundo. A Ticket Log, marca de gestão de frotas e soluções de mobilidade da Edenred Brasil, conta com mais de 30 anos de experiência e se adapta às necessidades dos clientes, oferecendo soluções modernas e inovadoras, a fim de simplificar os processos diários.