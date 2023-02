Setor de bebidas está com vendas aquecidas para o Carnaval de Cruzeiro do Sul

Por meio de Nota, a prefeitura de Cruzeiro do Sul, se manifestou sobre a Operação Maverick, desencadeada nesta quinta feira, 16, pela Polícia Federal, que teve como alvo a sede do executivo, casa do secretário de Educação, Amarisio Saraiva, servidores e fornecedores do município.

Na Nota da Assessoria de Comunicação, a prefeitura diz que a gestão municipal trata com absoluta seriedade os recursos públicos e não compactua com quaisquer desvios de conduta que porventura tenham sido praticados ou que venham a ser cometidos. ” Uma prova do compromisso da gestão com a boa utilização dos recursos públicos é que, desde o início de 2021 foram colocados em operação, mecanismos de controle internos antes inexistentes, tais como: Controladoria, Portal da Transparência e rigorosa fiscalização interna. Todos os dados de utilização dos recursos são públicos e disponíveis a todos”, afirma

A Assessoria afirma que a pasta investigada, a Secretaria de Educação, é setor em que podem ser observados alguns dos maiores investimentos da gestão municipal. ” Com aplicação de recursos nas reformas de escolas, aquisição de equipamentos essenciais à oferta de ensino de qualidade e na valorização profissional dos servidores, tanto na zona urbana, como na zona rural, principalmente na estrutura educacional do município. Todos os recursos empregados passam por rigorosa fiscalização. O histórico volume de investimentos na educação, inédito no município, é um indicativo da boa utilização dos recursos públicos”, pontua

A prefeitura vai além e diz que é preciso avaliar com cautela e prudência as alegações feitas pelo órgão investigador. ” Como prevê o Estado Democrático de Direito em que vivemos, as suspeitas devem ser antes comprovadas para que sejam tomadas as medidas cabíveis na forma da lei”, destaca a prefeitura, alegando que respondeu a todos os questionamentos, sejam eles da Polícia Federal, Ministério Público ou de qualquer outro órgão de controle, tais como: Tribunais de Contas do Estado (TCE) e da União (TCU).

” Este espírito colaborativo sempre se manteve e irá continuar. A Prefeitura de Cruzeiro do Sul também deixa claro que, sempre estará ao lado da legalidade e à disposição das instituições fiscalizadoras e deseja sobretudo, que as investigações sigam o curso legal até que todos os fatos sejam amplamente esclarecidos”, concluiu a Nota