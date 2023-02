Moradores de Cruzeiro do Sul dizem que água do Saneacre está causando diarréia

Nesta quarta-feira, 15, a quipe do Núcleo DRACO/DENARC da Polícia Civil de Cruzeiro do Sul apreendeu cerca de dez quilos de maconha do tipo skunk e cocaína em um bananal, no Bairro Cruzeirinho. Ninguém foi preso.

A Polícia já tinha conhecimento de que uma quantidade de droga havia chegado na cidade e havia sido escondida em área no Cruzeirinho. Durante investigação encontrou o local em área de mata, onde há um bananal.

” No dia de ontem a equipe realizou incursão no local, no entanto não obteve sucesso na localização do entorpecente. Já no dia de hoje a equipe, na tentativa de localizar a droga, fez nova incursão . Quando a equipe se aproximava do local, observou que um indivíduo que estava na frente de um residência empreendeu fuga, tomando rumo desconhecido. A equipe fez buscas no quintal da referida residência, obtendo êxito em localizar um saco de fibra que estava acomodado debaixo de uns pés de bananeiras nos fundos do referido lote com a droga”, citou a PC