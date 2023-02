Infraestrutura do RBTrans é alvo de investigação no MP do Acre

O Ministério Público do Estado do Acre (MP-AC) decidiu abrir uma investigação para apurar denúncias de irregularidades na infraestrutura da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito – RBTRANS, em Rio Branco. O despacho foi publicado na edição do Diário Eletrônico desta terça-feira, 14.

A promotora Laura Cristina de Almeida Miranda, destacou que recebeu uma denúncia anônima, informando acerca da infraestrutura desqualificada e situações de descaso com servidores públicos. Tal situação estaria ocasionando supostas falhas constantes à eficiência do serviço prestado no órgão.

Além disso, a promotoria resolveu apurar a ausência de energia elétrica na guarita do Rbtrans localizada no Terminal Urbano de Rio Branco/AC e abriu um procedimento preparatório – que antecede ao inquérito civil. “O presente Procedimento Preparatório, com fundamento no art. 25, § 1º, da Resolução n. 28/2012, do CPJMPAC, a fim de promover novas diligências no sentido de esclarecer possíveis falhas administrativas e gerenciais da RBTRANS, notadamente a ausência de energia elétrica na guarita, dentre outras possíveis irregularidades”, diz trecho do documento.