Confira o que abre e fecha durante o feriado de carnaval no Acre

A inflação oficial de Rio Branco medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA) em janeiro de 2023 ficou em 0,67%, caindo pela metade em relação a dezembro de 2022 (1,32%). Em doze meses, a alta acumulada é de 5,50%.

Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados para se calcular o IPCA, apenas vestuário, cuja inflação recuou 0,27%, teve variação negativa em janeiro -situação que reflete diretamente nos preços praticados no Acre.

O maior impacto no índice do mês veio de Alimentação e bebidas (0,59%), que contribuiu com 0,13 pontos percentuais. Na sequência, veio o grupo Transportes, com impacto de 0,11 p.p. e alta de 0,55%.

Já a maior variação veio de Comunicação (2,09%), que acelerou em relação ao resultado de dezembro (0,50%). O resultado de Saúde e cuidados pessoais, por sua vez, ficou em 0,16%, abaixo do registrado no mês anterior (1,60%). As demais áreas ficaram entre o 0,33% de Habitação e o 0,76% de Despesas pessoais.

Os dados são do IBGE, divulgados nesta quinta-feira (9). No item habitação, a variação nacional da energia elétrica, de 0,19%, ficou próxima à do mês anterior (0,20%).

“Os resultados das áreas foram desde -4,76% em Brasília, onde houve redução de PIS/COFINS, até 8,07% em Salvador, onde o ICMS retornou ao patamar de 27% a partir de 1º de janeiro. Em Rio Branco, a alta de 5,59% na conta de luz está relacionada ao reajuste anual de 14,48% nas tarifas aplicado desde 13 de dezembro”, diz o IBGE.