Acre tem quarta-feira com tempo quente e chances de chuvas passageiras

Enquanto quem estuda em escola particular já está de volta à rotina escolar, os estudantes da rede pública de ensino no estado ainda vão ter mais alguns dias de férias. De acordo com o calendário da Secretaria Estadual de Educação (SEE), o início do ano letivo 2023 acontece apenas no dia 13 de março, mais de duas semanas após o carnaval.

De acordo com a gestão da educação estadual, a novidade deste ano será a distribuição de tablets para os estudantes. Sem precisar quantos equipamentos serão distribuídos, a SEE informou que deve começar contemplando os estudantes do ensino médio, já que o tablet pode ajudar também na preparação para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem.

De acordo com um último censo escolar, do ano passado, o Acre tem mais de 144 mil estudantes em 616 escolas em todo o estado.

Já no caso da prefeitura de Rio Branco, responsável pela educação infantil na capital acreana, as férias vão ser ainda maiores. A Secretaria Municipal de Educação prevê o início do ano letivo apenas no dia 20 de março.

No ano passado, quase 22 mil crianças foram matriculadas nas escolas municipais em Rio Branco e a tendência é de aumento este ano. “Nossa expectativa é de aumentar um pouco, já que saímos da pandemia e estabilizamos no ano passado, o que deve provocar um retorno. Creio que cheguemos a 23 mil crianças. No ano que vem vamos absorver a rede do ensino fundamental 1 que vai proporcionar um acréscimo ainda maior”, afirma Paulo Machado, secretário adjunto de educação.

A prefeitura tem como principal novidade a distribuição gratuita de uniformes às crianças que vão para as creches e para as pré-escolas.