Poços Amazônicos atendem 2 mil famílias em 11 comunidades no interior do Acre

Um barco baleeiro de 14 metros que transportava 11 cabeças de gado naufragou no Rio Môa, nas proximidades de Mâncio Lima, no interior do Acre, no último domingo (12). Além do gado, a embarcação levava quatro pessoas, que conseguiram nadar até a margem do rio.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros composta por 04 mergulhadores deslocou-se 52 km via fluvial, partindo do porto de Mâncio Lima, até a comunidade Belo Monte, no Rio Môa, para realizar mergulho de resgate de bens.

Tratava-se de uma embarcação tipo baleeira de propriedade do senhor José Devanir Silva de Souza, que transportava 11 cabeças de gado, um barco de alumínio 6 metros e outros vários equipamentos motomecanizados com destino ao porto de Mâncio Lima.

O piloto relatou ao Corpo de Bombeiros que ao fazer uma curva do rio, a embarcação desestabilizou-se devido à movimentação do gado e submergiu com todos os bens abaixo relacionados. Ao chegar ao local a guarnição foi recebida pelo proprietário e informada que a embarcação já havia sido ancorada com cordas.

Populares ajudaram os bombeiros a remover a embarcação para margem e conseguiram retirar da água os bovinos mortos que ainda estavam presos ao barco pelas cordas, uma bezerra de aproximadamente 3 meses viva, o motor da embarcação e alguns outros equipamentos.