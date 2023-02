7ª Jornada Pedagógica do SENAI reúne profissionais de Rio Branco e Cruzeiro do Sul

Docentes, coordenadores pedagógicos, técnicos e gestores do SENAI de Rio Branco e Cruzeiro do Sul participaram, entre os dias 8 e 10 deste mês, da 7ª Jornada Pedagógica Educação Profissional e Tecnológica 2023. O evento teve vasta programação virtual, promovida pelo Departamento Nacional, e presencial, na capital acreana. Foram palestras, workshops, roda de conversa, desafios, Feira de Aprendizagens Memoráveis, Grand Prix Pedagógico e outras atividades.

O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC) e do Conselho Regional do SENAI, José Adriano, fez questão de prestigiar a 7ª Jornada Pedagógica. Na ocasião, ele externou seu orgulho pelo trabalho realizado pela instituição.

“A proposta é trabalhar em consonância com o estado para que consigamos prosperar de fato e o SENAI é um grande mecanismo para fazer essa evolução acontecer. Somos um elo de comunicação entre a sociedade e os Poderes instituídos. Vocês precisam ser os melhores profissionais que o SENAI pode ter no Brasil”, declarou José Adriano.

Já o diretor-regional do SENAI, João César Dotto, pontuou que a instituição tem grandes desafios pela frente e que o empenho de cada colaborador e gestor é essencial para garantir a consolidação de avanços significativos na educação profissional do estado.

Para a gerente da Educação Profissional do SENAI/AC, Geane Farias, a instituição, que tem mais de 80 anos de atuação, está passando pelo seu maior processo de renovação e transformação digital. “Temos que nos adaptar, mudar nosso mindset, nossa cultura, incorporando novas tecnologias no fazer pedagógico, oferecendo soluções educacionais para nossos alunos e garantindo uma formação de qualidade e antenada com as atuais necessidades do mercado de trabalho. Vamos sempre pensar nos pilares dessa transformação: pessoas, transformação da cultura digital, processos, infraestrutura e conectividade”, assinalou.

GRAND PRIX DOCENTE – Um dos destaques da programação presencial, realizada na última sexta-feira, dia 10, em Rio Branco, foi o Grande Prix Docente. O objetivo foi que os coordenadores, gestores e docentes pudessem se colocar no lugar dos alunos, tendo em vista que o GP é voltado sempre para desafiar os estudantes.

“Dessa forma, os docentes puderam experenciar essa situação. O desafio proposto, com a participação de oito equipes, foi desenvolver uma situação de aprendizagem memorável ao aluno, utilizando uma tecnologia educacional inédita. Foi um dia inteiro de trabalho para buscar a solução e três equipes foram premiadas”, ressaltou Geane Farias.