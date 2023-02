Censo Escolar: Acre lidera inclusão de alunos especiais em classes comuns no Brasil

O Ministério da Educação anunciou nesta segunda semana de fevereiro os resultados da primeira fase do Censo Escolar 2022. As estatísticas oficiais da educação básica brasileira colaboram para compreender a situação educacional do Brasil e permitirão à nova gestão do MEC construir as estratégias de melhoria da educação para estados e municípios com base em evidências. O Acre está mal em vários pontos mas na educação especial ocupa a primeira colocação em inclusão de alunos em classes comuns.

Comparados com outros segmentos, os números da educação especial do Acre chama muito a atenção pois o sistema é o único do País a incluir 100% de seus alunos em classes comuns da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio.

O censo escolar é uma pesquisa realizada anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), autarquia vinculada ao MEC, em regime de colaboração entre as secretarias estaduais e municipais de educação. O Censo traz indicadores a respeito de todas as escolas (públicas e privadas), professores, gestores e turmas de todas as etapas e modalidades (ensino regular, educação especial, Educação de Jovens e Adultos e educação profissional). Essa pesquisa também revela características dos estudantes nos períodos anteriores e posteriores à pandemia, tais como idade, abandono, reprovação e série, por exemplo.

Ao todo, foram registrados 47,4 milhões de estudantes, considerando toda a educação básica, em suas 178,3 mil escolas. De 2021 para 2022, são 714 mil estudantes a mais, um incremento de 1,5%. As escolas privadas tiveram uma expansão de 10,6% nas matrículas, durante o período, o que as aproxima do nível observado em 2019 (antes da pandemia) – a queda mais significativa durante a crise sanitária foi justamente nessa rede de ensino.

Fora o destaque positivo da educação especial, o Acre encontra muita dificuldade em corrigir a distorção idade/série, algo que parece ter sido agravado pela pandemia da Covid-19. Com 28,6% de distorção no 6º ano do ensino fundamental, o Acre é o 4º no ranking dos Estados de maiores taxas a corrigir em idade e série nas escolas.