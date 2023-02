Bocalom assina plano de contingência para enfrentamento à enchente em Rio Branco

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, assinou na tarde desta sexta-feira, 10, o Plano de Contingência para enfrentamento de enchentes na capital, tendo em vista que as chuvas tendem a se intensificar neste período de fevereiro.

“Primeiro de tudo a gente pede a Deus que não tenha enchente, mas se houver, nós já estamos com o Plano de Contingência pronto e todas as secretarias estão envolvidas. Nossa defesa civil se preparou. Estamos prontos para ajudar e fazer com que o nosso trabalho seja o mais humanizado possível.”

De acordo com coordenador municipal de Defesa Civil, tenente coronel Cláudio Falcão, o nível do rio Acre está aumentando nos últimos dias, sendo necessário acelerar as ações da defesa civil.

“Essa é uma ação importante da defesa civil, da prefeitura de Rio Branco que vai prestar socorro a todas as famílias que necessitarem de apoio.”

O coordenador destacou ainda que há mais previsão de chuva para os próximos dias. “Até o dia 15 de fevereiro, ou durante o período de carnaval nós alcançamos uma cota de alerta e as ações da defesa civil se intensificam quando o rio atinge 10 metros. Nós estamos com quase 12m. Então já é o momento de limpeza do parque e a construção de abrigos.”