Com Trio Elétrico, Bloco dos Sujos volta às ruas do Tucumã dia 19

Uma colisão envolvendo um caminhão pipa e uma caminhonete ocasionou um capotamento e deixou três pessoas com escoriações na tarde desta sexta-feira, 10, no cruzamento das ruas Veterano Telmo Pinto e Maracanã ,na região do conjunto Manoel Julião, em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, o motorista da caminhonete modelo Ranger XLT, de cor preta, placa MZQ-5603, trafegava com três pessoas na rua Veterano Telmo Pinto no sentido centro-bairro e fazer a rotatória, o condutor do caminhão pipa, de cor azul, placa KFL-8B41, que trafegava na rua Maracanã no sentido bairro-centro, colidiu na lateral da caminhonete. Com impacto a caminhonete modelo Ranger capotou. O motorista do caminhão pipa permaneceu no local.

A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, os paramédicos prestaram os atendimentos as três vítimas que sofreram apenas escoriações e ficaram no local.

A área foi isolada pelos Policiais Militares do Batalhão de Trânsito para os trabalhos de perícia.

A caminhonete foi removida por um guincho.