Procon/AC divulga site que identifica ligações desconhecidas de números empresariais

A 1ª Vara do Tribunal do Júri de Rio Branco divulgou o calendário das audiências de instrução e julgamento do mês de fevereiro de 2023, que serão iniciadas na próxima terça-feira (14) no Fórum Criminal, na Cidade da Justiça, na capital acreana. Cinco réus e três processo serão interrogados, dois deles por prática de homicídio. Ao final, a Juíza Luana Cláudia de Albuquerque Campos decidirá quem irá ser julgado pelo Júri Popular, cuja data deverá ser conhecida após a considerações finais da defesa do Ministério Público.

A audiência mais importante do dia ocorrerá às 10h, quando Luana Campos deverá interrogar os irmãos Anaelton Santos de Almeida e Michel Santos de Almeida, que figuram como acusados da execução de Átila Melo da Silva (36), assassinado com vários tiros, dois deles na cabeça, numa madrugada de fevereiro do ano passado, quando dois homens invadiram a casa da vítima no bairro Taquari.

De acordo com os autos do inquérito policial instaurado na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a execução ocorreu na madrugado do dia 14 de fevereiro de 2022. Por volta de 2h45min três homens invadiram a casa da vítima no Ramal Menino Jesus, no Taquari, e o executaram com vários tiros. Quando policiais militares chegaram ao local, já encontraram Átila Melo morto com dois tiros na cabeça e outro em uma das mãos. Durante as investigações policiais, chegaram aos irmãos Anaelton e Michel Santos de Almeida, como autores do delito, desconhecendo-se a motivação.