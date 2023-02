Mercale deve inaugurar duas novas lojas em março

O grupo Leite & Gurgel deve inaugurar duas novas lojas do Mercale em Rio Branco ainda no mês de março. Os anúncios começaram a ser divulgados nas entradas de alguns dos estabelecimentos já nesta semana.

As lojas da Getúlio Vargas, próxima ao Clube Juventus, e da Rua Leblon, no bairro Floresta, serão inauguradas a partir de março. Já uma terceira loja, localizada no Manoel Julião, não possui data definida para início das atividades.

De acordo com o diretor do empreendimento, Murilo Leite, Além de manter nossa inovação em mix e estarmos sempre atentos nas demandas de consumo dos nossos clientes vamos oferecer sempre um bom atendimento com preços baixos , na loja da Getúlio Vargas teremos uma lamhonete “. destacou.

O representante ainda revelou sobre a contratação dos futuros funcionários da marca. De acordo com ele, a preferência será para os antigos colaboradores do Pague Pouco, principalmente os da parte operacional.

Além dessas novas lojas, a Rede Mercale já conta com duas lojas, localizadas na Avenida Antônio da Rocha Viana, Avenida Ceará e também o mais novo empreendimento no segundo Distrito de Rio Branco, o Atacale, que fica localizado na BR-364.