Consultor e recepcionista: Sine do Acre oferta 29 vagas de emprego nesta quinta-feira

O Grupo Energisa vai investir R$23,6 milhões no Programa de Eficiência Energética (PEE) em 2023. Foram aprovados 74 projetos nos estados do Acre, Mato Grosso, Paraíba, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rondônia, Paraná, São Paulo e Tocantins, através de chamada pública.

A iniciativa está alinhada com os compromissos ESG do Grupo e tem como objetivo difundir o uso eficiente da energia elétrica por meio de projetos inovadores.

Serão beneficiados projetos de promoção do consumo consciente de energia no poder público, hospitais, escolas, faculdades, iluminação pública, organizações sociais.

O estado do Acre vai receber cerca de R$ 1,2 milhão para beneficiar os municípios de Feijó, Santa Rosa do Purus, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo e Jordão com a substituição de lâmpadas da iluminação pública pelo modelo LED, mais econômicas e com maior luminosidade.

“O PEE é um programa público importante, operado por nossas distribuidoras e que está alinhado aos nossos compromissos ESG. O programa proporciona a redução do desperdício de energia e, por consequência, a redução dos gases de efeito estufa associados a este consumo. Nosso propósito é ser protagonista da transformação energética conectando as pessoas e empresas à melhor solução de energia, construindo um mundo mais sustentável”, explica a diretora de Gestão e Sustentabilidade da Energisa, Tatiana Feliciano.

A diretora enfatiza que os projetos propiciam maior eficiência energética, seja por soluções tradicionais ou outras mais inovadoras. O Programa é realizado pela Energisa e segue as diretrizes definidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).