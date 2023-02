Nível do rio Acre segue baixando e alagação está descartada

Um jacaré de 1,60 metros foi capturado em plena via pública em Xapuri, no bairro Laranjal, nesta terça-feira, 7. Uma guarnição do 8° Batalhão do Corpo de Bombeiros foi acionada após populares verem o animal atravessando a rua Nações Unidas.

“Foi avistado por moradores que acionaram o corpo de bombeiros. A guarnição foi ao local, fez a contenção do animal, e como estava saudável, foi devolvido ao seu habitat, longe da zona urbana”, explicou a comandante do Batalhão, tenente Laiza Mendonça.

Apesar de não ser rara a ocorrência de jacarés naquela região da cidade, onde passa um antigo córrego que se transformou em esgoto a céu aberto, o animal chamou a atenção de que passava no local pelo tamanho.

A orientação do Corpo de Bombeiros nesses casos é de que as pessoas evitem se aproximar do animal, que pode se tornar agressivo, e acionar a corporação para que os procedimentos corretos sejam tomadas.

A comandante Laiza Mendonça também afirmou que as chamadas da população para atendimento desse tipo são normais no período chuvoso. Segundo ela, no entanto, os casos mais comuns são relacionados a cobras.