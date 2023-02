Cesta básica em Rio Branco tem aumento de 4,91% em 2023

O Estado do Acre receberá do governo federal cerca de R$ 3 milhões em investimentos como apoio para reduzir filas de cirurgias, exames e consultas no Sistema Único de Saúde (SUS). A medida integra a Política Nacional de Redução das Filas de Cirurgias Eletivas, que foi lançado nessa segunda-feira, 6, pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

O investimento dará continuidade ao Programa Opera Acre, que vem sendo realizado nos municípios do estado e na capital. O objetivo é reduzir o tempo de espera e a demanda reprimida de pacientes que aguardam por procedimentos cirúrgicos, além da realização de exames. Serão três parcelas que o Estado receberá somadas ao recurso próprio.

“Nossa meta é realizar três mil cirurgias até julho deste ano em nossas frentes nos municípios. Não estamos medindo esforços para que a população seja muito bem atendida”, salientou o secretário de Saúde, Pedro Pascoal.

As cirurgias de pequeno e médio porte deverão ser realizadas nos municípios e as cirurgias de alta complexidade na capital. Dia 11 será iniciado o mutirão de cirurgias em Brasiléia e no dia 25 em Tarauacá. Hoje, aproximadamente 7.900 pacientes esperam nas filas de cirurgias.

As cirurgias de alta complexidade continuarão sendo realizadas por meio da Fundação Hospital Estadual do Acre e por meio do convênio com o Hospital Santa Juliana.

Agência de Notícias do Acre