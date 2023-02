Prefeitura de Rio Branco distribui mais de 800 mosquiteiros no Baixa Verde

Policiais civis e militares de Sena Madureira, a 156 quilômetros da capital acreana, cumpriram um mandado de prisão preventiva expedido pela justiça e prenderam nessa segunda (6) um homem que no mês passado tentou matar Diego Souza Cristo, de 22 anos, e o filho de apenas 2 anos. Baleados, pai e filho foram encaminhados ao Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (HUERB). O homem preso foi encaminhado à Unidade de Recuperação Social Evaristo de Morais, ficando à disposição da justiça.

De acordo com o inquérito instaurado pelo delegado Marcos Franck, da Delegacia Geral de Polícia de Sena Madureira, a dupla tentativa de homicídio ocorreu na tarde do dia 21 de janeiro e teve como motivação a briga entre facções criminosas. A criança também foi baleada.

Diego Souza transitava de bicicleta no bairro Cafezal levando seu filho de 2 anos na garupa. Ele foi surpreendido com a chegada de vários homens em um automóvel. O que estava do lado do passageiro fez vários disparos em direção a Diego, que foi atingido em um dos pés. Em pior situação ficou o menino que levou um tiro no pé, numa das mãos e na perna direita. Pai e filho passaram pelo Hospital João Câncio Fernandes e foram transferidos para Rio Branco, onde receberam alta no dia seguinte.

Desde a tarde do crime que investigadores do setor de crimes contra a vida da Delegacia de Polícia Civil de Sena Madureira iniciaram as buscas e em poucas horas identificaram o autor dos disparos. O delegado Marcos Frank representou pela prisão preventiva do mesmo.