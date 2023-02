Presidente da Aleac visita TCE e diz que sua gestão será pautada pela transparência

O governador Gladson Cameli (Progressistas) realizou nesta quinta-feira, 2, no Palácio Rio Branco, a assinatura do decreto de lançamento de 5 mil CNHs gratuitas referente ao Programa CNH Social.

Em seu pronunciamento, Cameli parabenizou o trabalho da gestão em prol das carteiras de habilitação a pessoas carentes. No decorrer da entrevista, o chefe do executivo garantiu que mil vagas serão destinadas para mulheres vítimas de violência no Acre. “É de fundamental importância para a população do estado e para quem não tem condições de pagar”, garantiu.

O gestor destacou ainda que os secretários do governo deverão, a partir de agora, responder os questionamentos feitos pelos deputados estaduais da Assembleia Legislativa, uma reivindicação cobrada pelo deputado estadual Fagner Calegário. “Tudo que deixa interrogações, geram dúvidas, então, vamos resolver”, ressaltou.

A presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC), Taynara Martins, comemorou o segundo mandato do governo e garantiu que somente com o projeto será investido cerca de R$ 9 milhões oriundos dos cofres públicos. “Nesses 32 dias o senhor está reafirmando seus compromissos com a assinatura, serão R$ 9 milhões e 5 mil famílias beneficiadas, com 5% das vagas destinada a pessoa com deficiência”, declarou.

Martins ressaltou o compromisso do órgão com os recursos oriundos dos impostos arrecadados. “Aqui a gente firma mais esse compromisso onde as taxas do Detran são arrecadadas para a população”, explicou.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Luiz Gonzaga (PSDB),parabenizou o trabalho do órgão no estado. “É um projeto fantástico que só temos a agradecer. Quero agradecer o apoio dos deputados que aprovaram essa lei”, comentou.

Estiveram presentes no encontro, o secretário de produção e agronegócio, Luiz Tchê, o deputado estadual Pedro Longo, do PDT, e o secretário de segurança, José Américo Gaia.