Prefeitura de Marechal Thaumaturgo recebe máquina após 6 dias de viagem pela BR e Rio Juruá

A prefeitura de Marechal Thaumaturgo recebeu nesta segunda-feira, 6, uma pá carregadeira adquirida com emenda parlamentar do senador Sérgio Petecão, por meio da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM, no valor de R$485.000,00.

O equipamento vai atender as demandas das secretarias de obras e de agricultura nas zonas urbana e rural do município. “Com mais esta máquina poderemos trabalhar com mais eficiência atendendo as demandas e garantindo desenvolvimento para o município e a melhoria na qualidade de vida da população”, citou o prefeito Valdélio Furtado.

Transportar equipamentos até Marechal Thaumaturgo, no Alto Rio Juruá, requer uma logística diferenciada e atenção à época do ano. O único modo de chegar com máquinas pesadas ao município é em balsas pelo Rio Juruá quando o manancial está cheio, como agora no inverno Amazônico. “A máquina saiu de Porto Velho de carreta pela BR-364 em uma viagem de quase 3 dias até Cruzeiro do Sul, depois mais 3 dias de balsa pelo Rio Juruá. Aqui no Alto Juruá temos que aproveitar essa época de rio cheio para trazer equipamentos e insumos para trabalhar”, concluiu o gestor.