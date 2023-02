Em ritmo de Carnaval, Carreta da Alegria anuncia nova temporada em Rio Branco

Termina nesta terça-feira, 07, as inscrições no processo seletivo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para a contratação de estudantes de nível médio e superior, de diversas áreas.

Para participar é preciso ser brasileiro ou estrangeiro com visto permanente no país, ser maior de 16 anos e se for do sexo masculino, estar em dias com as obrigações militares e estar regularmente matriculado em instituição de ensino pública ou privada.

O regime de estágio será de 20h para alunos do ensino médio e de 30h para universitários, com bolsas de R$ 486,05 e R$ 1.125,69, além de auxílio de R$ 10 por dias de trabalho.

As etapas do certame ocorrerá por meio de analise curricular, de caráter eliminatória e classificatória, assim como as Entrevistas, que serão realizadas em Rio Branco.

Para os candidatos do ensino médio do 1° ao 3° ano, é preciso ter conhecimentos intermediários em Microssoft Oficce e Internet, sendo requisitos desejáveis, ter técnicas de redação.

Já para o nível superior, os cursos serão Administração, Contabilidade, Direito, Arquivologia, Economia, Gestão Pública, Secretariado Executivo, Informática, Gestão da Informação, Agronomia, Arquitetura, Biologia, Comunicação Social, Publicidade, Marketing, Fotografia, Engenharia da Produção, Farmácia, Enfermagem, Saúde Coletiva, Engenharia Elétrica, Química, Biomedicina, Odontologia, Medicina, Veterinária, Nutrição, Pedagogia, Recursos Humanos, Relações Internacionais, Psicologia.

As inscrições são gratuitas e ocorrem até às 12h, exclusivamente via internet, pelo site do Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE (https://pp.ciee.org.br/vitrine/7896/detalhe).

Veja aqui o edital completo