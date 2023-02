No Acre, homem mora em parada de ônibus há 6 meses

Um ex-morador do Rio Crôa, em Cruzeiro do Sul, Vicente Alves Ferreira, postou nas redes sociais, imagens de roubos na casa dele e disse que teve que deixar o lugar paradisíaco por causa dos furtos que vem sofrendo. Vicente cita o nome do ladrão, relata que já denunciou o caso à Polícia e a perícia já foi ao local. Ele instalou as câmeras depois de ter sido roubado e o equipamento flagrou a ação do vizinho de Vicente.

Nas imagens de três câmeras, é possível ver o homem, que é morador local, chegando pelo rio e pegando um pau. Em um dos quartos da casa pega um rastelo, mangueira e outros itens. Em seguida, percebe a câmera e destrói o equipamento.

” É por esse motivo que eu saí do Rio Crôa, deixei de morar no paraíso, onde planto minhas rainhas e investi tempo, dinheiro e não aguento mais noiado. O nome do meliante é Willin, já foi feito o B.O e a cientifica já veio. Agora é cobrar né. O mesmo já quebrou o vidro do meu carro a primeira vez,já entrou outras vezes aqui em casa também, mas não tinha câmera. Levou rastelo, me quebrou uma câmera, lixas. Nesse tempo já deve ter fumado tudo “, escreveu Vicente no Facebook.