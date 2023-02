Homem é preso em Cruzeiro do Sul transportando folhas de Coca

Na manhã desta sexta-feira, 3, José Moura dos Santos, 45 anos, foi preso pela Polícia Militar no Bairro Cruzeirão, em Cruzeiro do Sul, com 13 quilos de fios.

Quando foi abordado o homem não respondeu ao questionamento dos policiais quanto à procedência dos fios que carregava enrolados na própria camisa. ” Ele foi levado para a Delegacia Geral de Polícia Civil e vai responder por furto. A Polícia Militar está sempre prendendo quem furta fios. Estamos sempre levando “, disse o sub comandante da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, capitão Silva Lima

O fio de roubos é um dos grandes problemas da segurança pública em Cruzeiro do Sul e afeta a população do município de várias formas.

Esta semana a clínica renal que atende pacientes das redes privada e pública de todo o Vale do Juruá, Tarauacá e Sul do Amazonas, teve que garantir o bombeamento manual da água do aparelho que faz a hemodiálise de 60 pessoas porque ladrões levaram o fio de cobre do sistema de bombeamento de água do local A Defensoria Pública, roubada 3 vezes, mudou de endereço, fios do equipamento que monitora o volume de águas da chuva e do Rio Juruá, na Ponte da União, foram levados. A Avenida Mâncio Lima, está grande parte no escuro, também pela mesma causa. Uma Galeria no Bairro da Baixa, também teve a fiação furtada.