Glória Maria dizia que o Acre é o Estado que ela mais visitou

Cansados de esperar uma ação do poder público, moradores da baixada do bairro Conquista, em Rio Branco, decidiram reclamar do excesso de buracos nas vias públicas da localidade nesta terça-feira, 31.

Segundo informações, há mais de 10 anos, as ruas da baixada do bairro não recebem trabalhos paliativos de recuperação asfáltica. Matheus Cardoso e Josimar Ribeiro – representantes do bairro Conquista, disseram que a situação está calamitosa. “As ruas estão em estado de calamidade. Tá praticamente inutilizado”, comentou Josimar.

Ribeiro contou aínda que as vias Fonte Nova e travessa Rio Negro podem ficar sem coleta de lixo. “Vão ficar isolados para coleta de lixo. A rua Fonte Nova tem um trecho que não passa mais carro, tá quase intrafegável. Deveria isentar o IPTU dos moradores”, relatou.

Para piorar a situação, os moradores reclamam também da falta de limpeza. “Cada morador tem que roçar para o mato não entrar dentro de casa. Eles vêm uma vez ao ano fazer a limpeza do bairro externa geral”, disse Ribeiro.

Resposta da prefeitura

Em contato com o secretário de infraestrutura do município, Cid Rodrigues, acerca das problemáticas na região, o gestor se limitou a dizer que o trabalho da gestão deverá chegar no bairro. *Com certeza, muito em breve chegaremos na conquista!”, respondeu.