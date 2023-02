Sena Madureira celebra parceria com Márcio Bittar; Senador já destinou mais R$ 47 milhões para o município

Os prefeitos acreanos, que convivem diariamente com a falta de recursos, sabem da importância da parceria com a bancada federal para conseguir investimentos que possam proporcionar a realização de obras, a geração de emprego e renda e, consequentemente, melhorem a vida de sua população.

Em Sena Madureira, o prefeito Mazinho Serafim tem celebrado em especial a parceria com o Senador Márcio Bittar (União Brasil). O Senador acreano, que foi relator do orçamento no Senado Federal e que apesar de ter nascido no Mato Grosso, sempre afirma que foi adotado por Sena Madureira, tem sido responsável pela destinação de recursos de extrema importância para o desenvolvimento da terceira maior cidade do Acre, que tem, de acordo com o IBGE, quase 50 mil habitantes.

Ao longo de seu mandato como Senador, Bittar tem destinado emendas com recursos que são essenciais para superar os desafios administrativos da prefeitura de Sena Madureira. Desde 2019, Márcio já destinou para Sena mais de R$ 47 milhões em recursos. São investimentos em diversas áreas. Na saúde, por exemplo, foram quase R$ 4 milhões para a melhoria dos atendimentos de média e alta complexidade, incremento ao piso salarial dos profissionais da atenção básica e apoio financeiro para que o município tivesse condições de enfrentar a crise provocada pela pandemia da Covid-19.

Sena Madureira também tem recebido recursos por meio da atuação de Bittar para os serviços de infraestrutura tanto na área urbana quanto rural. Foi graças a emendas do senador que a prefeitura conseguiu fazer o melhoramento de pontos críticos do Ramal do Mel, Ramal do 23, Ramal do 15, Ramal do 21, Ramal do 17, Ramal do Cassirian, Ramal Mário Lobão, Lauriano, Xiburema e Olho D’água. Além disso, a prefeitura também realizou, por meio de emendas de Bittar, a pavimentação de várias ruas da cidade com destaque para a Rua Projetada, no Bairro Eugênio Areal, a Newton Prado, no Cafezal, Rua Piauí, no Bairro São Felipe, e a pavimentação da BR-364 até a Ponte Metálica com a implantação de ciclovia.

“Eu já disse várias vezes que quem se elege tem que ter uma responsabilidade com o estado e municípios independente de eleição. Desde que cheguei em Brasília, pautei o meu mandato para trazer resultados, ainda mais no Senado onde o peso dos estados é igual. Essas emendas para Sena Madureira ajudam em todas as áreas e a população pode ter certeza que outras virão. Vou continuar trabalhando para trazer mais recursos”, disse Márcio Bittar.

“Parque do Igarapé do Chá vai ser a maior obra da história de Sena”, diz Mazinho

É também por meio de emenda do senador Márcio Bittar que Sena Madureira vai receber a maior obra de sua história, de acordo com o próprio prefeito Mazinho Serafim.

O Parque Municipal que será construído na área do Igarapé do Chá e promete ser um divisor de águas no município no que diz respeito à infraestrutura urbana. São quase R$ 23 milhões de investimentos. O local vai receber a implantação de equipamentos urbanos, a revitalização da área atualmente degradada, além da melhoria da mobilidade urbana e do uso dos espaços públicos.

No parque, serão construídas duas quadras poliesportivas, três quiosques, rede de internet grátis, totens de identificação e ciclovias para o local. A obra vai compreender uma área de mais de 1.250 metros e vai contar ainda com pista de atletismo, de passeio e praça de alimentação, se transformando em um ponto turístico e de realização de atividades físicas da população.

Como forma de homenagem ao apoio que Márcio tem dado à Sena Madureira, o Parque do Chá vai levar o nome do pai do Senador e será batizado de Mamédio Bittar. O Senador acreano já declarou em diversas oportunidades que seu pai, já falecido, sempre foi sua maior inspiração. “Meu pai é um dos homens que vieram transformar essa terra: são homens e mulheres que vieram fincar raízes, muitos que vieram e nunca mais voltaram. Tenho muito orgulho de ser um ‘acreano de Sena Madureira’ e meu saudoso pai sempre foi a minha maior inspiração”, afirma Bittar.

Mazinho Serafim declarou que reconhece o esforço do senador para ajudar Sena Madureira e que a homenagem é justa. “Márcio, por tudo que tem feito de bem para essa terra, é, sem dúvida, filho de Sena e nada mais justo do que retribuir o amor por sua cidade alocando recursos. Agradeço em nome de toda população as indicações feitas. O parque Urbano que leva o nome do pai do senador, que soma quase 23 milhões, vai ser a maior obra da história de Sena Madureira”, disse Mazinho.

O parque está previsto ser concluído até o fim do ano que vem.