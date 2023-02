Cantando e assobiando ao mesmo tempo

O GOVERNADOR Gladson Cameli (foto) voltou a mostrar ontem, em declaração na ALEAC, a disposição de ter uma conversa particular com o senador Sérgio Petecão (PSD), para reativar a desfeita aliança política. Ambos foram adversários na última disputa do governo. Com a intenção, Cameli desmonta o palanque da eleição passada. Neste cenário está em foco o senador Sérgio Petecão (PSD), hoje aliado do presidente Lula, ser uma ponte importante no diálogo com o governo federal. O governador Gladson está sendo pragmático, tanto no relacionamento com o governo federal, como nas relações com os que não estiveram no seu palanque. Na política, não duvidem de nada, é comum adversários virarem aliados. A política é dinâmica, já dizia em sua famosa frase o saudoso ex-prefeito de Plácido de Castro, Luiz Pereira, o Pereirinha.

PRIMA PELO DIÁLOGO

A ESCOLHA do senador Alan Rick (União Brasil) para ser o coordenador da bancada federal, foi positiva. Já exerceu a função e é um político que prima pelo diálogo.

FRANCO ATIRADORA

A COMBATIVA deputada Antônia Sales (MDB) vai ter um papel de mais completa independência, em relação ao governo Gladson. Será uma crítica sempre de plantão.

MÃE NÃO ESQUECE

ANTÔNIA SALES não esqueceu que, na última eleição municipal, o Gladson apoiou o Zequinha (PP) para prefeito de Cruzeiro do Sul, contra o filho Fagner Sales.

OU SAMBA OU VALSA

A DECLARAÇÃO da líder do governo na ALEAC, deputada Michelle Melo (PDT), de que também será uma crítica da gestão do Gladson, foi estranha e não se afina com a função que vai exercer, que é a de exclusiva defesa. Não se dança samba ou valsa ao mesmo tempo. Ora, pois!

PERFIL DIFERENTE

A DEPUTADA Michelle Melo (PDT) tem um perfil diferente, a de uma política que contesta; e foi assim no mandato, na Câmara Municipal de Rio Branco. Para líder de um governo, não há espaço para ser contestador. É uma novela que poderá um final nada feliz. Aguarde-se.

DA BOCA PARA FORA

E, QUANDO o Gladson diz que vai aceitar críticas, isso é da boca para fora. Não conheço nos meus mais de 40 anos de jornalismo político, governante que aceitou críticas públicas de quem tem a função de lhe defender.

ESTÁ TRESVALIANDO

VOU usar a expressão comum nos seringais acreanos: “tresvaliando”, que significa que alguém está fora da realidade. O deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB), está “tresvaliando”, quando diz esperar defecções na base do governo para engrossar a oposição. Desaprendeu de fazer política, Edvaldo?

O EMPREGO FALA MAIS ALTO

OS DEPUTADOS da base do governo não estão na composição porque amam o Gladson ou por um sentimento ideológico; estão por causa dos empregos. Vão bem entregar os cargos no governo e virar oposição.

OPOSIÇÃO É NECESSÁRIA

O CERTO DE TUDO é que a oposição é necessária em qualquer governo, porque tira o governante da comodidade e da visão bajuladora de secretários.

TRAMPOLIM

A ANUNCIADA candidatura da deputada federal Socorro Neri (PP) para presidência do diretório municipal do PP, é o trampolim ideal para solidificar seu nome no partido, para disputar a PMRB, na eleição do próximo ano.

FIGURA DECORATIVA

COM A PERDA de poder nas atribuições da ASSECOM, a secretária de comunicação Nayara Lessa, virou uma figura decorativa, uma espécie de Rainha da Inglaterra.

JUNTAR OS CACOS

ANTES de pensar em disputar a prefeitura no próximo ano, os dirigentes da oposição terão de se dedicar a juntar os cacos da derrota da última eleição, buscar uma candidatura única, para ter chance na briga pela PMRB.

LIVRAR DA PAUTA

O DEPUTADO Afonso Fernandes (PL) terá de resolver urgente o atraso salarial dos servidores da sua empresa, ou vai passar todo seu mandato nessa pauta negativa.

AS RAZÕES DO BITTAR

O SENADOR Márcio Bittar (União Brasil) me disse que votou no senador Rodrigo Pacheco (PSD) para a presidência do Senado, e deu suas razões: “Para o lado do Lula, não vou; estou rompido com o governo Gladson, e vou precisar de trânsito no Senado, para continuar ajudando o povo acreano”. Fica o registro.

VENCEU PELO DIÁLOGO

O DEPUTADO Nicolau Junior (PP) foi quem costurou a composição na ALEAC, que tem o deputado Luiz Gonzaga (PSDB) como presidente; e ele como primeiro secretário. Construiu a vitória no diálogo com os deputados. Por isso, não houve disputa pelos cargos.

SAIR DO ZERO

A META do PT e PCdoB na eleição do próximo ano, é sair do zero na Câmara Municipal de Rio Branco. Estão na situação vexatória de não terem um vereador na Casa.

BENÉ EM ALTA

COM QUEM conversa o senador Sérgio Petecão (PSD) tece elogios na forma como é tratado pelo prefeito de Porto Acre, Bené Damasceno (PP). “Será um prefeito a ser beneficiado pelas minhas emendas parlamentares”, destacou o parlamentar ao BLOG.

DESAFIO ABERTO

ESTÁ aberto o desafio a ser enfrentado pelo ex-deputado Jenilson Leite (PSB), para se manter na mídia sem mandato, e divulgar sua pré-candidatura à PMRB.

ESTÁ ENGASGADO

PERGUNTEI ontem a um influente petista sobre uma aliança com o Jenilson para a disputa da PMRB, e veio a resposta: “Estamos com duas espinhas na garganta, a do nos abandonar para apoiar a Socorro Neri a prefeita, e não ter fechado aliança para disputa do governo”.

PASSA POR MORAES

QUALQUER composição para a eleição de prefeito de Xapuri no próximo ano na esfera do poder, passa pelo deputado Manoel Moraes (PP), o único do município a se manter no mandato na ALEAC. Se o ex-deputado Antônio Pedro quiser ser candidato, terá que conversar com ele. Mesmo sendo adversários políticos.

TIRAR O CALO

O GOVERNADOR Gladson precisa tirar esse calo do estádio Arena da Floresta; abandonado, sucateado, e fechado pela justiça. Que, convenhamos, é uma vergonha o que fizeram com a praça de esporte. O cenário pega muito mal para a imagem do governo.

TRATAR DO MANDATO

O ROBERTO DUARTE foi um bom deputado estadual. Tem que esquecer essa birra de tapetão pela presidência da Federação de Futebol do Acre, é se dedicar integralmente ao mandato de deputado federal, para se destacar.

TENDÊNCIA NATURAL

O PCdoB abriu processo disciplinar para apurar o envolvimento do vereador Gilvan de Sousa (PCdoB-Bujari) em suposta agressão à vereadora Eliane Rosita (PP). Comprovados os fatos, será expulso. A informação é da direção do partido.

ESQUECERAM DE MIM

DIRIGENTES do DC, CIDADANIA, PATRIOTA, PMN E PMB estão reclamando que até o momento não foram chamados para uma conversa pela equipe política do governo. Todos integraram a coligação do Gladson.

PERDA DE TEMPO

O EX-DEPUTADO Jenilson Leite (PSB) promete procurar a deputada federal Socorro Neri (PP), para tentar seu apoio para sua pré-candidatura a prefeito da capital. Perda de tempo. A Socorro foca disputar a PMRB.

BEM RELACIONADO

TENHO ouvido em conversas com deputados fartos elogios ao secretário de Educação, Aberson Carvalho, por priorizar o atendimento á classe política. Alie-se a isso ser um dos melhores gestores desse governo.

FILME DE REPUBLIQUETAS

OS EPISÓDIOS que se revelam a cada dia sobre a armação de uma tentativa de golpe contra o STF e ao governo Lula, lembram aqueles filmes pastelões sobre golpes nas republiquetas de bananas. Cômico.

FRASE MARCANTE

“Nós temos cabeça pela mesma razão que o prego: para não ir longe demais”. Ditado norte-americano.