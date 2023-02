Paulo Ricardo, ex- vocalista da banda RPM, fará show no Acre

Até o próximo dia 8 de fevereiro o prognóstico é de chuva com volume acumulado variando de 10 milímetros até 75 mm para todo o Estado do Acre e de 100 mm até 150 mm para a regional Tarauacá-Envira, com indicativo de “anomalia negativa” nas localidades dos municípios da regional do Juruá, Purus, Alto Acre e Baixo Acre, onde as chuvas deverão estar abaixo do esperado para o período. Há indicativo de anomalia positiva nas localidades dos municípios de Tarauacá, Feijó, Santa Rosa do Purus, Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia e Xapuri, onde as chuvas deverão estar acima do esperado para o período.

Na leitura desta quinta-feira (2), as plataformas localizadas na Bacia do Rio Acre registraram elevação de nível na parte da manhã, exceto Brasiléia. Segundo a Agência Nacional de Águas, houve registro significativo de chuva nas últimas 24 horas em Porto Acre (77,4mm), Brasiléia (27,4 mm) e Assis Brasil (21,6 mm).

Nas cabeceiras, o nível do Rio Acre subiu mais de dois metros e em Rio Branco, mais de 30cm. Os dados são do Governo do Estado do Acre.