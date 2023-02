Homem é preso com mais de 13 quilos de fios em Cruzeiro do Sul

Agora no mês de janeiro 234 casos de malária foram registrados no município de Mâncio Lima. Para reduzir os números a prefeitura intensifica as ações de combate a doença, com a ampliação das visitas domiciliares dos agentes, as orientações, capacitação dos profissionais e entregas de mosquiteiros impregnados.

A Secretaria Municipal de Saúde está realizando, por meio da Gerência de Endemias, uma capacitação para os Agentes de Combate as Endemias – ACE e os Agentes Comunitários de Saúde – ACS para garantir aos profissionais, um olhar mais apurado sobre informações coletadas nas residências e orientem da melhor forma, as pessoas que necessitam de atendimento.Para as aulas teóricas, o Bairro Guarani foi o escolhido visto que somente no mês de janeiro foram registrados 25 casos de malária na localidade, sendo 2 do tipo falciparum a forma mais agressiva e perigosa da doença.

Agentes de Endemias das zonas urbana, rural terrestre e fluvial estão visitando os domicílios com orientação e ações preventivas.

Em outra frente, a prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, distribui mosquiteiros impregnados com um medicamento contra a malária utilizado com frequência em humanos e que tem se tornado uma nova ferramenta para combater a doença funcionando como uma barreira física impedindo o contacto homem-vetor, dado que certos mosquitos se tornaram resistentes aos inseticidas.

” A capacitação dos agentes para o trabalho do dia a dia é muito importante. Como houve um aumento de casos de malária no mês de janeiro, visto que é um período sazonal da doença com o aumento de chuvas, o acumulo de águas e os criadouros do mosquito. estamos fortalecendo as ações com visitas domiciliares, orientações, capacitação dos profissionais e entregas de mosquiteiros”, pontuou Francisco Melo, Gente de Endemias.

O agricultor Manoel Socorro, que recebeu a visita dos profissionais de saúde, agradeceu pelas orientações e pelos cortinados.

“Aqui em casa, no Guarani, tem pouco mais de um ano que teve casos de malária e dengue. Os Agentes de Saúde estiveram aqui, verificaram de onde estava vindo o mosquito, eliminamos um poço que eu tinha e passei a usar os cortinados impregnados. Aí graças a Deus não teve mais ninguém doente com malária”, contou ele.