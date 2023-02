Estelionatário do “Pix falso” é preso no Acre e confessa ter levantado mais de R$ 100 mil

A Universidade Federal do Pará (UFPA) lançou nesta quinta-feira (2) o edital do Processo Seletivo para o ingresso de discentes em cursos de graduação na modalidade de educação a distância 1.340 vagas em 6 cursos, distribuídas em 20 polos presenciais, além de uma vaga extra, em cada curso e polo, reservada a pessoas com deficiência.

As inscrições iniciam às 14h do dia 9 de fevereiro (terça-feira) e seguem até às 17h do dia 10 de março de 2023.

As vagas ofertadas no Processo Seletivo Especial EaD 2023 são destinadas a estudantes com inscrição homologada no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2022.

Estudantes que cursaram o ensino médio integralmente em escola pública ou privada, em um ou mais dos estados da Região Norte (Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins), podem contar com um bônus de 10% sobre a nota do Enem 2022, desde que o mesmo seja solicitado no momento da inscrição.

As inscrições para o PSE EaD 2023 devem ser realizadas no site do Centro de Processos Seletivos da UFPA (CEPS), a partir das 14h do dia 9 de fevereiro até as 17h do dia 10 de março de 2023. A taxa de inscrição será no valor de R$100.