Escola SESI realiza acolhida a professores e colaboradores para o ano letivo de 2023

Refletir, transformar, planejar, sentir, engajar, agir e alegrar-se. Essas foram as palavras inseridas pela Escola SESI no painel de boas-vindas a professores e colaboradores que atuarão na unidade de ensino no ano letivo de 2023. A tradicional acolhida foi realizada na tarde da última quarta-feira, 1º de fevereiro, no auditório da Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC).

O evento teve uma série de atividades e contou com a palestra da comunicóloga Vanessa Igami, que abordou como tema “A comunicação no processo de ensinar e aprender”, detalhando como a liderança afetiva pode contribuir com a transformação destes novos tempos.

Na abertura do evento, o superintendente do SESI, João César Dotto, deu boas-vindas a todos e ressaltou os desafios para este novo ano. “Vocês têm uma jornada que é das mais importantes. Estamos investindo bastante na nossa infraestrutura e também na qualificação de toda a equipe para proporcionar a melhor educação aos nossos estudantes. Nossa responsabilidade é enorme e estamos preparados para avançarmos cada vez mais”, frisou.

Já a diretora da Escola, Maria Regiana Araújo, pontuou que o momento era de grande felicidade. “Sejam bem-vindos ao ano letivo de 2023. Essa acolhida tem muita simbologia. Agradeço à Gerência de Educação por organizar esse evento maravilhoso e por proporcionar essa recepção que transborda a alegria característica da Escola SESI”, destacou.

Suzi Maria de Oliveira, gerente de Educação do SESI, enalteceu o profissionalismo dos colaboradores da instituição e externou seu orgulho por fazer parte de uma equipe tão competente. “Nossa missão é ofertar educação de qualidade. Temos inúmeros desafios, novas plataformas educacionais, o programa de educação tecnológica terá mudanças e vamos melhorar ainda mais a nossa atuação”, salientou.

O ano letivo na Escola SESI de Rio Branco terá início no dia 13 deste mês de fevereiro. Mais de mil estudantes estão matriculados para turmas que vão da Educação Infantil ao Novo Ensino Médio.

ENTREGA DE CERTIFICADOS – Durante o evento, foram entregues certificados aos colaboradores e gestores que concluíram o Programa SESI de Gestão Escolar (PSGE) após participarem do grupo de trabalho intitulado GTAP, visando aperfeiçoar e dar maior transparência aos processos escolares, otimizar custos e garantir sua sustentabilidade, bem como melhorar os resultados de aprendizagem dos alunos. Foram 200 horas de formação e atividades no período de agosto de 2021 a outubro de 2022. A iniciativa foi coordenada pelo Centro SESI de Formação em Educação do Departamento Nacional.