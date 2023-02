Prefeito de Mâncio Lima exonera três secretários

Na segunda fase da Operação Avalanche, a Polícia Civil do Acre prendeu na manhã desta quarta-feira, 1° de fevereiro , 7 pessoas em Rio Branco e Cruzeiro do Sul, apreendeu 3 quilos de maconha, 2 armas e mais de 400 munições. A maconha e o restante do material estavam enterrados dentro de um balde no quintal de uma casa.

As mais de 20 ordens de prisão e busca e apreensão foram cumpridas por 65 policiais nos bairros Cruzeirão,

Boca da Alemanha, Formoso e Aabb e na capital.

As investigações, que culminaram com a ação, segundo o delegado de Cruzeiro do Sul, Heverton Carvalho, tiveram início em 2020, depois da prisão de um homem. ” A ação é de combate ao tráfico e ao crime organizado e as investigações já resultaram em prisões no passado e na segunda operação da Avalanche, onde além das prisões aprendemos drogas e armas. As investigações terão prosseguimento”, relata.

O diretor de Operações da Capital e Interior da Polícia Civil, delegado Pedro Paulo Buzolini, disse que novas prisões poderão ser feitas.

” Esta região do Juruá é estratégica para o tráfico e o Estado vem fortalecendo as ações contra esses crimes. Com o material arrecadado hoje e a perícia, novas prisões poderão ser feitas “, concluiu.