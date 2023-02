OCA Móvel atende o mês de fevereiro no Via Verde Shopping com vários serviços

A Administração do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) fez a entrega nesta quarta-feira, 1º, na Cidade da Justiça, da passarela que facilitará o acesso dos pedestres aos fóruns dos Juizados Especiais Cíveis e Criminal.

A passarela mede 170 metros, sendo 2,5 metros de largura, totalizando 425 metros quadrados cobertos. Possui pavimento em concreto, estrutura metálica e sistema de drenagem.

A obra representa o compromisso da atual gestão do TJAC – composta pela desembargadora Waldirene Cordeiro (presidente) e os desembargadores Roberto Barros (vice-presidente) e Elcio Mendes (corregedor-geral da Justiça) -, aos usuários do Poder Judiciário acreano.

“Essa passarela dá mais conforto aos usuários contra o impacto do sol e também da chuva. A passarela é sinal do acolhimento para as pessoas que vem à Cidade da Justiça. Eu, o desembargador Roberto Barros e Elcio Mendes estamos extremamente felizes por entregar essa obra, porque nesse período de chuva vai nos ajudar e ampliar o acesso à Justiça”, comentou a presidente.

As obras iniciaram em dezembro de 2022 e foi uma demanda social apresentada ao Judiciário pela Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre (OAB/AC). Para o presidente da associação, advogado Rodrigo Aiache, esse momento representa muito para a advocacia.

“A passarela foi um pleito da OAB, atendido pelo tribunal. Só tenho a parabenizar a gestão do TJ na pessoa da desembargadora Waldirene Cordeiro por dar mais dignidade a toda pessoa que chega aqui na Cidade da Justiça”.

O produtor rural José Ferreira dos Santos, 50 anos, morador do Belo Jardim III também agradeceu pela obra e reconheceu que vai facilitar a vida do cidadão.

“Vai ajudar muito no dia de chuva, de sol, principalmente, que aqui vem muita gente idosa. É um investimento muito legal e bonito. Estão de parabéns”, disse.

*Usina fotovoltaica*

Com a produção de 66.000kwh/mês e expectativa de redução financeira de aproximadamente 50% na conta de energia, a Administração do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) também fez a entrega nesta quarta-feira, 1º, da usina fotovoltaica. A usina é situada atrás do prédio dos Juizados Especiais Cíveis da Cidade da Justiça.

Em seu pronunciamento, a desembargadora-presidente Waldirene Cordeiro não conteve a emoção em compartilhar que a entrega da usina é um sonho realizado. Ela, militante das causas ambientais, enfatizou que, além da Presidência do TJAC entregar energia limpa, a gestão está na direção dos objetivos do Conselho Nacional da Justiça (CNJ).

“Com a usina também teremos economia. A próxima gestão trabalhará os contratos com a Energisa, mas a energia fotovoltaica veio para ficar. É uma entrega do fundo do meu coração. Faço parte do Núcleo Socioambiental Permanente (NUSAP) e ele desenvolve as políticas que são entregues na área de sustentabilidade do Poder Judiciário acreano. Essa usina foi possível com o apoio do governo do Estado e nossa economia”, disse.

Composta por 1.152 placas solares de 455W instaladas, a usina faz parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que se refere a energia mais acessível e limpa, e teve investimento de R$3.607.979,15 milhões, fruto de Termo de Compromisso firmado entre o TJAC com Governo do Estado, em agosto de 2021.

A nova sede da Diretoria de Tecnologia da Informação (Ditec) também foi entregue hoje. Com mais espaço, salas mais iluminadas, novos móveis e ambientes para reuniões, a reconfiguração interna valoriza o bem-estar das equipes da unidade.