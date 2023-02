Jarude diz que atuará como independente na Aleac

O agora ex-deputado estadual José Bestene, que por não ter conseguido a reeleição nas eleições do ano passado encerrou seu mandato nesta terça-feira, 31, foi nomeado no governo por Gladson Cameli.

Como já havia sido anunciado, Bestene assume o comando do Serviço de Água e Esgoto do Acre (Saneacre). Sua nomeação foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira, 1º de fevereiro.

A autarquia é a responsável pelo serviço de água e esgoto no estado e já foi chamada de Sanacre e Depasa. Apesar de ainda ser um setor governamental de extrema importância para a população, o órgão perdeu o controle do serviço na capital acreana após a reversão do sistema e o controle voltou para a prefeitura de Rio Branco.

Além da nomeação de Bestene, quem volta ao governo é Higia Thaise Justino de Melo Hassem, esposa do deputado Tadeu Hassem e cunhada da prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem.

HIgia havia sido nomeada no início do governo em um cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-8, na Secretaria de Estado de Assistência Social, da Mulher e dos Direitos Humanos – SEAMD, mas teve a nomeação cancelada dias depois. Agora, Hígia foi nomeada Diretora Técnica de Atendimento e Orientação do Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon).