Divulgado o resultado preliminar das provas do concurso de servidores do TRT-14

O resultado preliminar das provas do concurso para servidores do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) foi divulgado nesta terça-feira (31/01) no Diário Oficial da União. Os candidatos que fizeram as provas objetivas e discursivas do TRT-14 em dezembro de 2022 poderão verificar seus resultados no site da Fundação Carlos Chagas (FCC), banca organizadora do concurso.

>> Acesse o resultado preliminar: https://www.concursosfcc.com. br/concursos/trt14122/index. html

O certame contou com mais de 15 mil inscritos, e visa o provimento de cargos de técnico judiciário (nível médio) e analista (nível superior). O prazo para a interposição de recurso é de dois dias úteis subsequentes à publicação do resultado e pode ser feito, exclusivamente, por meio do endereço eletrônico da banca organizadora, conforme instruções constantes na página do Concurso Público.

As respostas dos recursos serão levadas ao conhecimento dos candidatos por meio da FCC, não tendo qualquer caráter didático, e ficarão disponíveis pelo prazo de sete dias. Vale destacar que a vista da folha de respostas das provas objetivas e discursivas estará disponível durante o período recursal no site da FCC.

Os cargos constantes de nível superior para possível preenchimento são: Analista Judiciário – Área Judiciária (graduação em Direito), Analista Judiciário – Área Administrativa (graduação em qualquer área), Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade Tecnologia da Informação (graduação em Informática ou em qualquer outro curso superior, acrescido de curso de pós-graduação na área de informática) e para Analista Judiciário – Área Judiciária – Especialidade Oficial de Justiça Avaliador (graduação em Direito). Com exceção deste último, cuja remuneração inicial é de R$14.271,70 (incluída a GAE – Gratificação de Atividade Externa), a remuneração inicial dos demais cargos de analista é de R$12.455,30.

Quanto aos cargos de nível médio, as oportunidades são para Técnico Judiciário – Área Administrativa, que exige apenas o ensino médio completo, e para Técnico Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade Tecnologia da Informação, que é a única vaga imediata e que exige, além do ensino médio, curso de programação com no mínimo 120 horas/aula ou ter concluído curso técnico na área de informática. Ambos os cargos possuem remuneração inicial de R$ 7.591,37.

A validade do certame é de dois anos, a contar da data da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma vez, por igual período, a critério do TRT-14. As inscrições para o certame foram realizadas no período de 3 a 27 de outubro de 2022. É ofertada uma vaga imediata e formação de cadastro de reserva para outras que surgirem ou forem criadas no prazo de validade do certame.