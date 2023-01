Procuradora Patrícia Rêgo diz que mulheres mortas no Acre geram órfãos em situação preocupante

O Bar do Vaz recebeu na tarde desta sexta-feira, 28, o corregedor e desembargador Laudivon Nogueira e a diretora-geral Rosana Magalhães, do Tribunal Regional Eleitoral do Acre para um bate papo com o jornalista Roberto Vaz prestes ao segundo turno das eleições presidenciais.

Desde o início do período eleitoral deste ano, o TRE do Acre vem desempenhando um trabalho a fim de reduzir as abstenções de voto devido ao novo horário de votação, que foi adiantado (das 6h às 15h) no estado. “Fizemos um extenso trabalho para não permitir que essa mudança de horário fosse razão de abstenção”, disse Rosana.

O desembargador lembrou que, historicamente, o segundo conta com uma abstenção maior que no primeiro turno. “Por isso estamos explicando que mesmo quem não votou no primeiro turno, ainda está apto a votar agora”.

Outro atrativo é a gratuidade do transporte público no retorno da votação, onde o eleitor pode apresentar o título e não pagar pelo deslocamento. “Nosso chamamento agora tem sido de esclarecer dúvidas do eleitor”.

Sobre propagação de ‘Fake News’, os representantes do Tribunal afirmam que não houve nada de muito significativo a nível de Acre em meio às eleições. “Foi uma eleição tranquila. Os pequenos incidentes que aconteceram estavam dentro do esperado. Até mesmo órgãos de segurança disseram que foi um dos pleitos mais tranquilos que já nos deparamos”.

O Acre possui 2.124 seções eleitorais e, contando com urnas reservas, um total de 2.700 urnas eletrônicas, já que pode ser necessária uma substituição de máquina por diversas razões.

No dia da eleição, cada um pode fazer sua manifestação silenciosa no local de votação, no entanto, é proibido de fazer manifestação que possa interferir na opinião do outro. São cerca de 12 mil pessoas envolvidas no dia de votação no Acre, sendo 300 na rua dando suporte, mesários, colaboradores, auxiliares de juízes, técnicos de urna, policiais, barqueiros, motoristas, etc.

Assista a entrevista na integra: