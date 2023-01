Um dos assaltante do ônibus na BR-364 é preso

Na madrugada deste domingo, 29, na BR-364 entre as ponte do Rio Croa e do Rio Lagoinha, na zona rural de Cruzeiro do Sul, Elivanildo Claudino de Souza, morreu depois de bater a moto que guiava em um animal na estrada.

Segundo a Polícia Militar Elivanildo, que pode ter bebido antes do acidente, levava um amigo na garupa da moto. O garupeiro não soube dizer em que animal o homem bateu.

Este é o terceiro acidente com vítima fatal este ano em Cruzeiro do Sul. O primeiro aconteceu no dia 9 de janeiro, quando Antônio José Lima Silva, 26 anos, bateu na frente de uma caminhonete no cruzamento das ruas Rego Barros e Paraíba, no bairro Escola Técnica. Ele chegou a ser socorrido em estado grave por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – Samu, mas morreu horas depois no Hospital do Juruá.

Na sexta feira, 27,Leonardo Monteiro da Costa, 30 anos, morador do município de Mâncio Lima, morreu no Hospital do Juruá. Ele sofreu um acidente, na moto que guiava, na Rodovia AC-405 que liga Cruzeiro do Sul a Mâncio Lima.

De acordo com a Pm e testemunhas, ele fazia manobras a pista, tentou ultrapassar uma caminhonete e colidiu contra o carro que vinha em direção oposta.

10 morreram no trânsito em 2022

Em janeiro do ano passado 27 acidentes foram registrados em Cruzeiro do Sul, com 27 vítimas, sendo que 3 morreram. Durante todo o ano passado, 10 pessoas perderam a vida em acidentes no município. No ano anterior, 2021, haviam sido 6 mortos no trânsito de Cruzeiro do Sul.