Governo convoca aprovados em concurso da educação

O governo do estado publicou na edição desta segunda-feira, 30, do Diário Oficial, a convocação dos professores aprovados em concurso público da educação no ano de 2018 para os atos de inspeção médica, entrega da documentação e posse nos cargos em Rio Branco e no interior do estado.

Exames e inspeção médica

Os candidatos deverão providenciar os exames emitidos em até 90 dias anteriores à sua apresentação. São necessários a Avaliação cardiológica com ECG (eletrocardiograma) e Raio X de tórax com laudos; Avaliação neurológica; Avaliação oftalmológica com exame de Acuidade Visual (informando qualquer deficiência em algum dos olhos); Avaliação infectológica; Avaliação psiquiátrica; Avaliação ortopédica com Raio X total de coluna; Avaliação otorrinolaringológica; Audiometria, com laudo; e Vídeolaringoscopia, com laudo. Após obter todos os laudos médicos nas especialidades supracitadas, os candidatos deverão se dirigir à Junta Médica Oficial do Estado, até o dia 10 de fevereiro de 2023, das 8h às 11h, no Instituto de Previdência do Estado do Acre (Acreprevidência), situado na Rua Benjamin Constant n° 351, Bairro Cerâmica – Rio Branco ou das 13h às 17h, no endereço Rua Leopoldo de Bulhões, nº 216 – Bairro do Alumínio (Sala do TFD) – Cruzeiro do Sul. Vale ressaltar que os exames são custeados pelos próprios candidatos.

Entrega de documentos e posse.

Para a entrega de documentos, os candidatos convocados deverão comparecer até o dia 13 de fevereiro de 2023, das 7h30min às 13h, em um dos endereços abaixo. A lista de documentos está disponível a partir da página 11 do Diário Oficial. A posse está marcada para o dia 27 de fevereiro de 2023, às 09 horas, também em um dos endereços do núcleos da educação no interior ou no Departamento de Gestão de Pessoas da SEE na capital acreana.

Confira a lista dos aprovados que estão convocados para inspeção médica, entrega de documentação e posse.

PROFESSOR – P2 – EDUCAÇÃO FÍSICA MÂNCIO LIMA – URBANA 3º, 252.407-4, EVERTON FIGUEIREDO DOS SANTOS, 70.70. RIO BRANCO – RURAL 8º, 256.715-6, EXPEDITO JOSÉ FERREIRA BAZOLA, 67.10. RIO BRANCO – URBANA 46º, 258.600-2, ERIC MATHEUS FARIAS DA SILVA, 68.90 / 47º, 260.121-4, ELDENIR FREIRE MARIANO, 68.80 / 48º, 250.515-0, GABRIELA BARBOSA CHAVES DE SOUZA, 68.70. TARAUACÁ – URBANA 5º, 200.155-1, JOSUELE FRANÇA DE CASTRO, 71.00 / 6º, 200.693-6, YASMIN GADELHA FREITAS, 63.20.

PROFESSOR – P2 – GEOGRAFIA SENADOR GUIOMARD – URBANA 3º, 254.456-3, SARA SIMONE CABRAL FEITOSA, 67.60.

PROFESSOR – P2 – LÍNGUA ESPANHOLA RIO BRANCO – URBANA 36º, 251.997-6, JAQUELINE AMORIM, 72.10 / 37º, 256.637-0, VANESSA FREIRE DA COSTA, 72.00 / 38º, 256.225-1, ANA PAULA BASTOS CARVALHO, 71.90.

PROFESSOR – P2 – LÍNGUA INGLESA CRUZEIRO DO SUL – URBANA 19º, 254.653-1, BRENDA SAYONARA SOUZA OLIVEIRA, 65.10. RIO BRANCO – URBANA 33º, 201.100-0, MARIA ROSIVANIA DO NASCIMENTO SILVA, 74.10 / 34º, 250.545-2, JOÃO PAULO MELO DE ANDRADE, 74.00 / 35º, 259.722-5, CAMILA SILVA RAMOS, 73.60.

PROFESSOR – P2 – LÍNGUA PORTUGUESA CRUZEIRO DO SUL – RURAL 19º, 253.927-6, DANIELA MOURA DE FREITAS, 65.50 / 20º, 257.171-4, MARIA DO CARMO RODRIGUES DE FREITAS, 64.90 / 21º, 253.953-5, MARIA DUCILENE COSTA DA SILVA, 64.60 / 22º, 259.362-9, MARIA ELIDIANE SILVA PEDROZA, 62.80. CRUZEIRO DO SUL – URBANA 31º, 254.380-0, BERENICE LIMA DO NASCIMENTO, 73.00 / 32º, 250.271-2, PRISCILA MARIA SILVA OLIVEIRA, 73.00 / 33º, 255.951-0, EDEDSON CARLOS DE NEGREIROS, 72.60 / 34º, 257.451-9, MARIA DAS DORES DE SOUZA DA SILVA, 72.60 / 35º, 256.458-0, JANETE AZEVEDO BRANDAO, 72.50 / 36º, 255.049-0, FERNANDA VIEIRA DA SILVA, 72.10 / 37º, 257.494-2, ALEX LIMA BRANDÃO, 72.10 / 38º, 256.532-3, WILLIAN RICHERS MARTINS DAMASCENO, 72.10 / 39º, 252.445-7, FRANCISCO CHARLES NEPOMUCENO SOMBRA, 71.90 / 40º, 258.661-4, MATEUS GUIMARÃES MARTINS, 70.60 / 41º, 258.923- 0, GLEDISSON ALBANO DE SOUZA, 69.50 FEIJÓ – RURAL 1º, 256.970-1, JOSINÉIA SOUSA DOS SANTOS, 80.30 / 2º, 254.903- 4, EFRAIM DOS SANTOS GOMES, 73.20 / 3º, 200.177-2, ANTONIO FRANCISCO DA SILVA LIMA, 73.20 / 4º, 254.123-8, OZEIAS BRAGA DO NASCIMENTO, 72.10 / 5º, 251.080-4, ZENEILA CLEMENTINO DE PAIVA, 68.10 / 6º, 256.499-8, GISELIA FERNANDES MACIEL, 64.20. MÂNCIO LIMA – RURAL 2º, 256.841-1, RUBERLENE COSTA LIMA, 66.10. RIO BRANCO – URBANA 140º, 252.004-4, MYCHELLI DE OLIVEIRA COSTA DANTAS, 69.20 / 141º, 255.595-6, JILENA MOREIRA RIBEIRO, 69.10 / 142º, 255.222-1, ELOI DAIANA CORREA DE SOUZA, 68.70 / 143º, 252.365-5, DENISE ALVES MIRANDA DE ARAÚJO, 68.70 / 144º, 253.471-1, CRISTIANE DAMIAN, 68.60 / 145º, 251.463-0, KENNEDY LUIS DE SOUZA MARINHO FONTINELE, 68.60 / 146º, 258.361-5, MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA, 68.40 / 147º, 250.678-5, REGIANE MENEZES DE SOUZA, 68.30 / 148º, 254.879-8, MARIA SIMONE DOS SANTOS MIRANDA, 68.30. SENADOR GUIOMARD – URBANA 4º, 257.474-8, FLÁVIA BRENDA DE OLIVEIRA CASAS, 71.50 / 5º, 258.050-0, FRANCISCA HORDALIA ALVES CLAUDIO, 71.40 / 6º, 254.528-4, MARCELLE LIMA DE SOUZA, 67.40.

PROFESSOR – P2 – QUÍMICA RIO BRANCO – URBANA 30º, 250.091-4, RALLID CARVALHO DA SILVA, 71.40 / 31º, 253.572- 6, CAROLINE KETLYN MARTINS DA SILVA, 71.40 / 32º, 259.705-5, SIMONE CUNHA DOS SANTOS, 70.70 / 33º, 256.483-1, AMARILDO JANUÁRIO DE SALES, 70.70 / 34º, 257.827-1, BILLIGRANT PASSOS BENTES, 70.50