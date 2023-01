Encontro de Lula com chanceler da Alemanha marca a volta do Fundo Amazônia

Apesar do aumento que a Petrobras aplicou recentemente ao preço de revenda às distribuidoras, a tabela de combustíveis praticada nos postos do Acre apresentou redução em todos os itens comercializados, conforme se constata na atualização do Sistema de Levantamento de Preços da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

O SLP foi atualizado no último sábado, 28 de janeiro, e mostra que preço médio do litro do etanol, por exemplo, saiu de R$4,32 para R$4,37 neste fim de mês; a gasolina aditivada era R$5,37 e está em R$5,32; a gasolina comum, de R$5,26 para R$5,25; o diesel comum, de R$7,30 para R$7,17; o diesel S10 de R$7,31 para R$7,18; e o gás de cozinha (botija de 13kg) R$120,88 para R$119,61.

Apesar da variação que aparentemente favorece o consumidor, o preço médio da gasolina comum em Rio Branco segue entre os mais altos do País neste começo de 2023. A mais cara está em Fortaleza (CE) ao preço médio de R$5,59 por litro. Em seguida vem Boa Vista (RR) com R$5,45; e Salvador (BA) com R$5,38. Em 19 capitais, o preço médio desse combustível está abaixo dos R$5.

No dia 25 de janeiro a Petrobras anunciou que o preço médio de venda de gasolina A da Petrobras para as distribuidoras passaria de R$ 3,08 para R$ 3,31 por litro, aumento de R$ 0,23 por litro.

Pelo que indica a ANP, os postos do Acre ainda não repassaram o ajuste para as bombas.