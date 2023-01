DNIT tenta responder denúncias de abandono da BR 364

Se no resto do País, o Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec), divulgado no último dia 27 de janeiro pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), aponta que o empresário do comércio não mantém boas perspectivas quanto às vendas, no Acre, o fenômeno é oposto, pelo menos segundo avaliação da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre (Fecomércio-AC). No Estado, o Icec mantém-se estável desde janeiro de 2022, com uma variação positiva de 0,3%, atingindo, em dezembro de 2022, 139,6 pontos percentuais.

Segundo informações divulgadas pela CNC, o Icec atingiu 119 pontos em janeiro no País, apontando queda de 3,6% descontados os efeitos sazonais, sendo a segunda consecutiva. De acordo com o assessor da presidência da Fecomércio-AC, Egídio Garó, com a redução mensal de todos os indicadores, a confiança do comércio chegou ao menor nível desde abril de 2022.

Ainda de acordo com o estudo, o empresário do comércio brasileiro não está otimista em relação às vendas, o que aponta para uma redução do volume negociado e a consequente redução dos investimentos.

“A ameaça de juros elevados até, ao menos, o terceiro trimestre, impacta de forma negativa no consumo de bens que dependem de crédito, especificamente os duráveis”, explicou Garó, acrescentando que aproximadamente 60% dos empresários do comércio esperam uma piora na economia. “O que interferirá sobremaneira nas operações regulares da empresa, levando à redução de investimentos, a diminuição da mão-de-obra e pouca contratação”, disse.

Em relação ao momento econômico acreano, o indicador atingiu 116 pontos, o maior desde dezembro de 2021. “O que indica perspectivas positivas notadamente aos produtos não duráveis e elevando a perspectiva para os produtos duráveis”, disse.

Além disso, em pesquisa realizada recentemente pela Fecomércio-AC divulgada nesta sexta-feira, dia 27, os empresários do comércio acreano apresentam uma expectativa de vendas positivas para o semestre, 61% dos entrevistados. “Muito próximo do indicador de 30 de junho de 2022, quando tal expectativa era de 62% com relação ao semestre seguinte”, refletiu o assessor.

Egídio finalizou dizendo que, quanto ao momento econômico, os empresários acreanos têm uma grande expectativa com a melhora da economia, o que remete a 79% dos entrevistados, a mais alta desde 23 de junho de 2021, quando atingiu 80,2 pontos.