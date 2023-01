Pacote de prioridades de governadores da Amazônia tem pedido de recuperação da BR-364

O Consórcio de Governadores da Amazônia Legal apresentou ao Governo Federal 33 propostas de desenvolvimento Regional, sendo 21 para o eixo Infraestrutura e Logística, 3 para o eixo Cooperação Transfronteiriça e Segurança de Fronteira, Quatro para o eixo Desenvolvimento Sustentável, Transição Climática e Economia de Baixo Carbono, além de três para eixo Saúde Pública, uma para eixo Comércio e Indústria e outra específica para o eixo Gestão e Governança Pública.

“Nossa prioridade é o desenvolvimento regional. Precisamos conceber um novo modelo para a Amazônia, que envolva o combate às ilegalidades ambientais, que faça um novo uso da terra com uma transição no uso do solo e uma economia de baixo carbono”, disse Helder Barbalho, governador do Pará e presidente do Consórcio.

Os governadores também pleitearam investimentos em rodovias federais que classificam ter importância estratégica de integração, entre elas estão a BR-319 (AM/RO/RR), BR-364 (AC/RO), BR-174 (AM/RR), BR-230 (AM/PA), construção da ponte Brasil-Bolívia, BR-163 (MI/PA), BR-156 (AP), Construção da Ponte ligando Tocantins ao Maranhão, além de Construção, ampliação, duplicação e recuperação de Rodovias e Pontes que interligam os Estados do Pará, Tocantins e Maranhão (MA).

Ainda apontaram a importância de avanços estruturais no modal hidrográfico dos Rio Madeira (RO, AM); Rio Tocantins (TO, PA, MA); Rio Amazonas (AC, AM, RR, RO, MT, AM, PA); Rio Tapajós (PA, MT, RO, AM) e na Hidrovia do Marajó (PA, AP).