Empresário de Cruzeiro do Sul é preso recebendo dinheiro falso pelos Correios

A prefeitura de Mâncio Lima iniciou nesta quinta-feira, 26, no Viveiro Vó Raimundo, a entrega de 400 mil mudas de café conilon clonal para 130 produtores rurais.

Os 130 contemplados são iniciantes na cultura, estão inseridos no Programa de Agricultura Familiar, contam com uma área propícia, com solo ideal para o plantio, estão com a área preparada e covas abertas e adubadas.

A secretária Municipal de Produção, Alana Souza, pontua que até as mudas chegarem ao produtor rural, foi feito um trabalho de quase oito meses com seis técnicos em campo.

No ato da entrega das mudas, o prefeito de Mâncio Lima, Isaac Lima, destacou a expansão da cultura no município.

” Lembro que a primeira reunião para tratar do cultivo do café contou com 6 pessoas. Hoje me orgulho em nos reunirmos com 60, dos 130 produtores rurais que vão receber as mudas. O café está sendo bom para todos, para a cidade, para economia local e para o produtor rural que está melhorando cada vez mais a renda familiar”, relatou ele, afirmando que até o final de gestão, a meta é entregar 1 milhão de mudas.

O produto é uma comodity, e nesta quinta feira, 26, custa R$ 660 a saca do café conilon clonal. É com base neste cenário, e no histórico de Mâncio Lima com o cultivo desta cultura agrícola, que a atual gestão vem intensificando e fortalecendo esta cadeia produtiva.

Mais de 500 mil mudas já foram entregues pela prefeitura, além de três toneladas de adubos.No município 49 agricultores já produzem café em escala comercial.

Orlenilson José Viana é produtor rural da comunidade do Belo Monte, em sua área de três hectares, já colheu os frutos dos três mil pés que havia plantado, lucrando pouco mais de R$ 25 mil. O agricultor recebeu mais 6,5 mil mudas ampliando sua área para cinco hectares.

“É uma satisfação grande receber mais essas mudas doadas pela prefeitura com o apoio da COOPERCAFE, agregando mais valor à produção e o retorno financeiro maior. Não dá para comparar a mão de obra e a lucratividade empregada na produção com o do café. Não deixei de produzir farinha, mas, agora tenho uma segunda alternativa econômica para a família”, finalizou

A prefeitura adquire as mudas de viveiristas locais. Um deles é o engenheiro Agrônomo Francisco Romualdo, do Ramal do Gerinos. A propriedade, a primeira no Juruá certificada pelo Ministério da Agricultura, já vende mudas, café pronto para o consumo e grãos para toda região do Juruá. Só para a prefeitura fornecerá nesta etapa, 40 mil mudas de café Conilon Clonal.

“O Viveiro Vó Raimundo, desde a sua concepção, sempre se preocupou em ter qualidade, eficiência e conhecimento técnico e cientifico na produção de mudas, o que nos tornou pioneiros neste ramo na região do Juruá. Somos um viveiro certificado, uma marca registrada e o reconhecimento dos produtores rurais”, ressaltou