Presidência da ANAC diz que não há inconsistência em gestão anterior

Na tarde desta quarta-feira, 25, Simone Jaques de Azambuja Santiago, foi empossada como defensora pública geral do Estado do Acre. A posse ocorreu no auditório do Sebrae e Azambuja foi empossada pela vice-governadora Mailza, que ressaltou o compromisso do governo para o fortalecimento da instituição.

“Desejamos sucesso, bom desempenho como tem feito até aqui, êxito, muita força pelas dificuldades que porventura virão, mas você é muito forte e destemida cuidará muito bem. Grata pelo seu trabalho e que a Defensoria cada dia mais faça tudo que precisa ser feito pelas pessoas que mais precisam”, disse a vice-governadora Mailza.

Simone Santiago atua na Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC) desde 2002 e integra a administração superior desde o ano de 2017, quando tomou posse como subdefensora pública geral. Em 2021 foi eleita defensora-geral por dois anos, após a recondução no cargo, por igual período, conduzirá a instituição até 2025.

Nos dois primeiros anos de gestão, a defensora-geral investiu na área de tecnologia e informação com criação de sistemas para otimização dos serviços, ampliação dos projetos sociais e do número de defensoras e defensores públicos para atuarem no interior do Acre.

Em seu discurso, a defensora-geral, frisou que “continuaremos exercendo uma gestão integrada e compromissada que busca da eficácia na realização do nosso trabalho, baseada, desde o princípio em uma gestão democrática para que todos os membros possam compartilhar suas ideias e juntos possamos desenvolver os projetos colocando-os em ação”.

“Esta missão que tenho como propósito de vida, faz meu coração pulsar e acreditar que estamos trilhando o caminho certo. Toda doação, trabalho e dedicação refletem o amor que sinto por atuar nesta Defensoria Pública”, destacou.

Durante a cerimônia, a defensora-geral foi homenageada pelo filho e também por servidoras que fizeram um vídeo de depoimentos agradecendo pelos relevantes serviços prestados frente à Defensoria Pública. A subdefensora-geral, Roberta Caminha e a corregedora-geral, Fenísia Mota, também prestaram homenagem à defensora-geral.

Também prestigiaram o evento, o procurador geral do Estado do Acre, Marcos Antônio Motta, o defensor público-chefe da União, Gabriel Arruda Araújo, a deputada federal Meire Serafim, a reitora da Universidade Federal do Acre, Guida Aquino, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, além de demais representantes dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, secretários estaduais e municipais, membros e servidores da DPE/AC, comunidade acadêmica e demais convidados.

Perfil

Simone Jaques de Azambuja Santiago é natural de Alegrete-RS, graduada em Estudos Sociais pela Fundação Educacional de Alegrete-RS (1991), graduada em Direito pela Universidade Federal do Acre (1999), com especialização em Direito Processual Civil (2003), possui mestrado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (2007) e atualmente é doutoranda em Direito pela Universidade de Brasília. Também é professora efetiva do Curso de Direito na Universidade Federal do Acre e professora do Curso de Direito no Centro Universitário Uninorte.