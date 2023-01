Concurso: IAPEN define etapas do Psicotécnico, Aptidão Física, Exame Médico e Toxicológico

Quem está se programando para participar do concurso que o governo vai realizar para contratação de policiais penais do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (IAPEN) já pode ir se preparando para passar pelas etapas de exame Psicotécnico, Teste de Aptidão Física, Exame Médico e Toxicológico.

O IAPEN publicou na edição desta quinta-feira, 26, do Diário Oficial, a regulamentação das regras de eliminação e classificação dos candidatos ao cargo efetivo de Agente Policial Penal.

EXAME PSICOTÉCNICO

Os aprovados na 1ª fase do concurso serão convocados para realização do exame psicotécnico, de presença obrigatória e de caráter eliminatório

Será eliminado do concurso, o candidato inapto ou faltoso ao Exame Psicotécnico.

TESTE DE APTIDÃO FÍSICA

A prova de Aptidão Física será aplicada aos candidatos ao cargo de Agente Policial Penal aprovados na 1ª fase do Concurso Público. A Prova de Aptidão Física possui caráter eliminatório e tem por objetivo avaliar a agilidade, resistência muscular e aeróbica do candidato ao cargo de Agente Policial Penal, consideradas indispensáveis ao exercício de suas atividades. O candidato convocado para a Prova de Aptidão Física deverá apresentar-se munido de Atestado Médico nominal ao candidato, emitido com, no máximo, 30 (trinta) dias de antecedência da data do seu teste, devidamente assinado e carimbado pelo médico, constando visivelmente o número do registro do Conselho Regional de Medicina do mesmo, em que certifique especificamente estar o candidato Apto para realizar esforço físico.

O candidato que não atingir o desempenho mínimo em quaisquer dos exercícios da Prova de Aptidão Física ou que não comparecer para a sua realização será considerado inapto e, consequentemente, eliminado.

EXAMES MÉDICOS E TOXICOLÓGICO

A fase de Exame Médico e Toxicológico, de caráter eliminatório, será realizada somente com os candidatos aptos, no Exame Psicotécnico, ao cargo de Agente Policial Penal. Os Exames Médicos objetivam aferir se o candidato goza de boa saúde física e psíquica para desempenhar as atribuições típicas do cargo. Art. 33. Após a realização dos Exames Médicos, e conferência dos exames laboratoriais e complementares, o candidato será considerado “apto” ou “inapto”. Os exames laboratoriais serão realizados pelo candidato, às suas expensas, cuja será divulgada no edital.

De acordo com Glauber Feitoza, diretor-presidente do IAPEN, a intenção do governo é lançar o edital já no próximo mês de fevereiro. Adiantou ainda que o número de vagas que serão ofertadas segue em análise e ainda não foi definido.