No Acre, mais de 25 quilos de cocaína são encontrados dentro de sacos de açai

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) publicou na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira, 25, duas listas com 304 nomes de pessoas selecionadas para as vagas remanescentes do Programa CNH Social.

As listas de chamamento dos candidatos são para as categorias Urbana e Rural e concede um prazo de dez dias úteis para que os mesmos compareçam às unidades do Detran a fim de abrirem os processos, obrigatórios para as aulas teóricas e práticas. Os convocados precisam levar CPF, Carteira de Identidade ou equivalente e comprovante de endereço (originais e cópias).

A convocação contempla os selecionados na capital e interior que faziam parte da lista de espera. Atualmente mais de 1,8 mil pessoas estão em processo ou já concluíram as etapas para obtenção da primeira CNH, adição e mudança de categoria.

O Programa

O CNH Social foi instituído pelo governador Gladson Cameli é considerado o maior programa de inclusão social já realizado pela autarquia estadual de trânsito em toda a sua história. No total, serão mais de 2 mil pessoas contempladas.

Além da CNH Social nas categorias urbana e rural, o programa já contemplou 630 pessoas na modalidade estudantil.

A relação das pessoas chamadas para as vagas remanescentes pode ser conferida a partir da página 60 do Diário Oficial de hoje.