Organizadores reclamam do abandono de carnaval nos bairros

O vendedor de pipoca e indígena Saide Pereira Lampião Jaminawa, de 33 anos, foi executado a tiros na madrugada desta terça-feira, 24, dentro de uma residência situada na rua Raimundo Gomes de Oliveira, na quadra 22 C, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia, Saide estava na frente da residência jogando no celular, quando dois homens não identificados se aproximaram em um veículo, de cor preto, desceram do carro e em posse de uma arma de fogo, roubaram o celular da vítima. Assustado, o indígena correu para dentro da residência, foi perseguido pela dupla que invadiu a casa e foi ferido com um tiro na cabeça e outro no peito. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

Familiares acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas quando os paramédicos chegaram ao local, Saide já se encontrava morto.

A área foi isolada pelos Policiais Militares do 2° Batalhão para os trabalhos do Perito em criminalística, em seguida os policiais colheram as características do veículo e dos criminosos e fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-los, mas eles não foram encontrados.

O corpo do indígena foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos. A Polícia acredita que o crime pode estar relacionado a guerra entre organizações criminosas.

O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).