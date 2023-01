Saúde itinerante de Porto Walter inicia missão 2023

Em Cruzeiro do Sul, um projeto executado em parceria entre a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), Instituto Socioeducativo do Acre (ISE) e a Associação Comercial do município, está mudando a vida de ex-sócio educandos que deixam o Centro Socioeducativo do Juruá após o período de internação.

Aproveitando o aprendizado obtido pelos sócio educandos em cursos como de Informática, feitos dentro da unidade, o delegado Rômulo, monta currículos para os jovens e busca as vagas de trabalho nas empresas locais. Cinco já estão trabalhando em empresas de Cruzeiro do Sul.

“Eu vi que muitos tinham potencial e queriam mesmo mudar de vida, ter uma oportunidade de trabalhar. Então surgiu essa ação, que já dá bons resultados e muda a vida desses garotos e suas famílias”, conta o delegado.

O Centro Socioeducativo do Juruá oferta os cursos profissionalizantes como o de informática. “O principal objetivo deste curso é garantir o acesso à profissionalização e as novas tecnologias, além de qualificar esses jovens”, pontua a diretora do ISE Juruá, Maiane Andrade de Moura, que é psicóloga.

Já qualificados, os jovens participam de rodas de conversas, onde as necessidades e as potencialidades deles são avaliadas. Quando cumprem as medidas pelos atos infracionais praticados, e deixam o ISE, voltam à delegacia, mas desta vez para montar os currículos junto com o delegado Rômulo e buscar uma colocação no mercado de trabalho.

O empresário Getulhinho do Vale, que atua no ramo de venda de motos, peças e material de construção, acreditou na força da ressocialização. Há seis meses, ele empregou um ex-socioeducando e não se arrepende. “Aqui ele é educado, bom de relacionamento com todos, desempenha bem a função de vendedor e é esforçado”, pontua.

Atanael Oliveira Sales, de 19 anos, ficou 1 ano e 7 meses internado no Instituto Sócio Educativo. Depois que conseguiu a liberdade, está no primeiro emprego como vendedor em uma loja de peças de motos. Ele agradece a oportunidade e diz que se esforça para seguir no emprego, dando alegria para a mãe e honrando a oportunidade. Está pagando o aluguel de casa e faz feira junto com a genitora, com o salário que recebe.

“Eu deveria ter começado trabalhando e não no crime. Agora vou segurar essa oportunidade e seguir minha vida trabalhando e estudando. Minha mãe está muito feliz por essa nova vida que estou levando e acorda as 5 horas da manhã pra fazer café pra eu tomar antes de sair de casa”, conta ele animado, dizendo que quer se formar em Administração. “Eu agora posso não só sonhar, mas realizar”, complementa.

ISE

Os socioeducandos cumprem medidas de internação até 21 anos de idade. O Centro Socioeducativo do Juruá, que já chegou a ter 90 socioeducandos internados, agora tem 8. A diretora Maiane Andrade de Moura, conta que em breve haverá novo curso de informática na unidade e que agora é ofertado o curso de violão por meio do Projeto Som da Liberdade, em parceria com a Fundação Elias Mansour (FEM) e o Conservatório Musical, através do Ministério Público.

Maiane diz que o presidente do Instituto Socioeducativo do Acre, coronel Mário César Souza de Freitas, garante todo apoio necessário à qualificação dos socioeducandos e que o laboratório de informática terá ampliação. Ressalta que o projeto iniciado pelo delegado Rômulo poderá reduzir a reincidência.

“A iniciativa certamente contribuirá em suas vidas, oportunizando o ingresso no mercado de trabalho, bem como reduzindo a reincidência da prática de novos atos contraproducentes”, avalia.

O delegado Rômulo pretende ampliar as ações e já apresentou o projeto à futura presidente do Tribunal de Justiça, Regina Ferrari, e também já garantiu mais vagas no mercado de trabalho de Cruzeiro do Sul.

“Este ano vamos ter 20 vagas nas empresas do município com apoio da Associação Comercial e do Tribunal de Justiça”, pontua.

Luis Cunha, presidente da Associação Comercial, destaca que o projeto deve contar com novos parceiros.

“Desejamos que todas as oportunidades dadas pelos empresários sejam bem aproveitadas. Queremos uma sociedade mais justa para todos”, concluiu.