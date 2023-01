Moradores enfrentam problemas com desmoronamentos de terra em Rio Branco

A cidade de Rio Branco vem sofrendo por ações geológicas e, com isso, centenas de moradores sofrem com a falta de iniciativas propositivas do Poder Público para amenizar os impactos ambientais e sociais.

Na Boulevard Augusto Monteiro, no Bairro 15, foi anunciado pelo governo a construção de uma grande orla com potencial turístico, mas com o atraso das obras o que se vê no local é o barranco avançando parte da via pública e deixando moradores com suas residências ameaçadas. Situação semelhante ocorre na região do bairro Placas – onde há iminente risco de erosão que pode atingir a rua na região e vários moradores.

A situação também é complicada na rua Açaí, no bairro Tropical, onde existe também um desmoronamento de terra que atinge moradores da região. O local que já foi uma rua, sofre com o descaso, haja vista que além da sujeira e matagal, uma ponte improvisada foi construída, mas com chuvas intensas a construção vem se deteriorando, dificultando o acesso dos moradores que precisam redobrar os cuidados ao atravessar.

Já na Cidade Nova, moradores encaram diariamente problemas de desbarrancamento e no bairro Preventório, a rua Floriano Peixoto, acabou desbarrancando e a famosa região do Papoco, acabou virando um lugar onde o perigo é constante de erosões de terra além de risco de desabamento de residências – onde o problema afeta diretamente as famílias. Por conta disso, o tráfego de veículos pesados naquela rua é limitado.

O que diz a prefeitura sobre os riscos de desmoronamentos

Acerca da problemática dos fenômenos ambientais, o tenente-coronel, Cláudio Falcão, revelou ao ac24horas que os pontos de risco geológico em Rio Branco estão mapeados pela prefeitura. “Agora, no fim de setembro, fizemos um estudo e a gente verificou os locais mapeados. Antes que a erosão possa atingir as famílias, a gente passa a Seinfra para que solucione. Já quando elas passam a ser prejudicadas fazemos a remoção para aluguel social”, explicou.

Acerca do problema no bairro 15, Falcão disse que diversas famílias já foram retiradas pela Defesa Civil e o problema de erosão de terra repassado a Secretaria de Infraestrutura da capital. “No Raimundo Escócio, onde fica o prédio do Kuxixus Baby, a prefeitura já fez inúmeras obras de contenção e recuperação de solo para a movimentação das pessoas. No Ayrton Senna com divisa com Plácido de Castro a gente já fez vários trabalhos”, comentou o militar.

Com participação de Whidy Melo