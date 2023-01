Haddad defende moeda virtual comum para facilitar transações comerciais com Argentina

O único cinema de Rio Branco, localizado no Via Verde Shopping, anunciou a realização de uma sessão adaptada para o público autista.

Para isso, algumas mudanças serão promovidas para que as pessoas que possuem o Transtorno do Espectro Autista possam ter uma melhor experiência com a 7ª arte, como é chamado o cinema.

Durante a sessão do filme que será exigido, “O Gato de Botas”, não haverá, por exemplo, exibição de propagandas e trailer, as luzes ficarão acesas durante toda a exibição, as portas ficarão abertas , permitindo livre circulação do público da sessão, o volume do som ficará no limite de 3.0/3.5 e a temperatura mínima dentro da sala de cinema será e 22º C.

A sessão especial para o público autista acontece no próximo sábado, dia 28.