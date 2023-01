Afasta de mim estes cálices

NO ACRE é assim, termina uma eleição e se emenda na outra. É o caso da disputa da prefeitura de Rio Branco, que está com o debate aberto e com nomes já se apresentando. O prefeito Tião Bocalom (PP) é candidato certo à reeleição. Embora não tenha declarado, a deputada federal eleita Socorro Neri (PP) admite discutir uma candidatura sua. Ambos querem o apoio do governador Gladson Cameli. Outro nome que cava espaços na busca de ser o candidato do bloco dos partidos de esquerda, é o deputado Jenilson Leite (PSB). Não será surpresa se o deputado eleito Emerson Jarude (MDB) decidir entrar na ciranda das candidaturas. É muito cedo para se fazer uma previsão de favoritismo. A eleição será só em outubro do próximo ano. O que vai balizar quem será forte nessa disputa, é como estará a avaliação da administração do prefeito Tião Bocalom, próximo da eleição. Até lá, o jogo será de busca de composições. Mas, a roleta da PMRB já começou a girar.

ALELUIA! ALELUIA!

PELAS NOMEAÇÕES da vice-governadora Mailza Gomes, se ela quiser pode montar um templo evangélico no seu gabinete. Pastor é que não vai faltar para gritar Aleluia!

PERDA PROFISSIONAL

A PEDIDO, faço o registro de que o jornalista Ton Lindoso não é mais o assessor de Comunicação da vice-governadora Mailza. Foi um baluarte nos piores momentos da Mailza. Não sei o motivo, mas perde ela.

TUDO AZUL COM BOLINHAS

A REUNIÃO DE ONTEM do senador eleito Alan Rick (União Brasil) com o chefe do gabinete do governo Jonathan Donadoni e com o secretário de articulação política Alysson Bestene, mostra que a briga com o Gladson caminha para ficar azul com bolinhas brancas.

NÃO APOSTE EM BRIGA POLÍTICA

APÓS a eleição, o senador eleito Alan Rick (União Brasil) dizia que, não pisaria no gabinete civil enquanto o Donadoni estivesse no comando. Debitou a ele uma campanha agressiva contra sua candidatura ao Senado. A aproximação foi uma decisão pragmática. Nunca aposte em briga de político, acabam se acertando.

ACABOU A LIBERALIDADE

POR FORÇA do deputado Nicolau Junior (PP), André Hassem voltará ao comando do IMAC. Só que na nova formatação ambiental com a Marina de Ministra, André esqueça continuar a liberalidade na expedição de licenças de exploração ambiental. O panorama é outro.

CEDO PARA COBRAR

O SECRETÁRIO de Saúde, Pedro Pascoal, mal assumiu e começa ser alvo de críticas, por não ter tomado nenhuma medida de impacto que mude o fato da SESACRE aparecer nas pesquisas como a mais criticada. Ainda é cedo para cobrar, tem que ter um tempo para mostrar a que veio. Tudo na gestão tem o tempo certo.

CAIU NA REAL

ESTAR bem com o funcionalismo municipal não decide uma reeleição, no máximo ajuda. Parece que o prefeito Bocalom caiu na real, e agora está direto nos bairros. É da periferia que vêm os votos que elegem um prefeito.

VIROU UM NEGÓCIO MILIONÁRIO

ELEIÇÃO majoritária se tornou no Acre um negócio milionário. A deputada federal Jéssica Sales (MDB) é uma líder política; mas se for candidata a prefeita de Cruzeiro do Sul apostando apenas em mostrar projetos, o boi não vai dançar. Vai enfrentar uma máquina financeira pesada dos adversários que estão no poder.

DECISÃO DEMOCRÁTICA

PERSEGUIÇÃO POLÍTICA? jamais! A expulsão dos prefeitos Jerry Correia e Isaac Lima do PT, foi uma decisão democrática. É exigência ética e legal, que um prefeito apoie as candidaturas majoritárias do seu partido. E, tanto Isaac com Jerry, apoiaram adversários na campanha. As suas expulsões, portanto, são justas. Na política, não se faz cama para o inimigo.

PONTO FORA DA CURVA

A DEPUTADA Antônia Sales (MDB) deve ser o ponto fora da curva na “bancada do batom”, na próxima legislatura da ALEAC. A parlamentar não estará na bancada de apoio ao governo do Gladson, mas manterá uma posição política de independência.

FALA PERFEITA

O PRESIDENTE da FIEAC, José Adriano, foi cirúrgico ao dizer que não cabe mais a desculpa da pandemia, para justificar o não desenvolvimento do Acre. A pandemia foi uma escora para não terem acontecidos avanços.

POLITICAGEM COM A FÉ

CRIAR os feriados do Dia do Evangélico e do Dia do Católico, foi uma politicagem dos deputados que apresentaram os referidos projetos, com a fé das pessoas. Não foram projetos por religiosidade, mas de olho nos votos dos nichos evangélicos e católicos.

FAZENDO POLÍTICA

O DEPUTADO FEDERAL eleito Eduardo Veloso (União Brasil) terminou a campanha e emendou fazendo política, com atendimentos médicos nos municípios.

O GOLPISMO FOI PARA O LIXO

AS REUNIÕES de ontem do Lula com os comandantes da Marinha, Aeronáutica e Exército, numa afinação, mostrou que os que apostaram num golpe ditatorial com o quebra-quebra no DF, não só perderam; mas lotam hoje a penitenciária da Papuda, no DF, vivendo o infernal sistema penitenciário brasileiro.

CAMINHO NATURAL

O DESDOBRAMENTO natural de todos estes episódios será tornar o ex-presidente Bolsonaro inelegível para a eleição de 2026. Dificilmente ele escapará do desfecho.

CHUTE NO GOLPISMO

“E quando a gente vota, tem que respeitar o resultado da urna. Não interessa. Tem que respeitar. É isso que se faz. Essa é a convicção que a gente tem de ter. Mesmo que a gente não goste. Nem sempre é o que a gente queria. Esse é o papel de quem é instituição de Estado. Instituição que respeita os valores da pátria, como de Estado”. Frase da fala de ontem do General Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, comandante militar do Sudeste, colocando a pedra final em cima da esperança golpista dos bolsonaristas.

NÃO DÁ PARA ASSIMILAR

E, agora? Como é que ficam aqueles que passaram semanas de cara para cima na porta dos quartéis pedindo a volta da ditadura militar, com o Bolsonaro no comando? Não dá para assimilar a ingenuidade dessa gente ao pensar que as Forças Armadas atenderiam seus gritos.

FRASE MARCANTE

“O Senhor é o meu Pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome”. Salmo 23.