Juíza ordena prisão preventiva de Daniel Alves

A juíza Maria Concepción Canton Martín, do Juizado de Instrução 15 de Barcelona, ordenou a prisão preventiva sem fiança de Daniel Alves. O jogador brasileiro foi detido nesta sexta-feira, ao comparecer para depoimento no caso em que é investigado por agressão sexual. O lateral nega todas as acusações.

A ordem de prisão foi cumprida e, ele foi levado ao Centro Penitenciário Brians 1, que fica nos arredores de Barcelona, usado para reclusões preventivas. Daniel vai permanecer preso até julgamento, que não tem data para ocorrer. Cabe recurso da decisão.

A informação foi veiculada por diferentes jornais da Espanha e confirmada ao ge pelo Tribunal em nota. A juíza acolheu o pedido do Ministério Público, de prisão preventiva sem fiança:

“O Juizado de Instrução 15 de Barcelona recebeu hoje, como detido, o jogador Dani Alves, denunciado por uma mulher por um suposto delito de agressão sexual por fatos supostamente ocorridos em uma discoteca de Barcelona no mês passado de dezembro. A magistrada concordou com a PRISÃO PROVISÓRIA comunicada e sem fiança por uma causa aberta por delito de agressão sexual”, diz a nota.

Segundo a agência AFP, uma fonte próxima ao caso disse que o fato de o jogador não ter raízes no país e não haver acordo de extradição entre Brasil e Espanha, além de sua grande capacidade econômica, foram determinantes para a decisão da juíza.

Em contato com o ge, a equipe de Daniel Alves diz que ele foi à Espanha após o falecimento da sogra e aproveitou a viagem para fazer o depoimento por vontade própria, sem advogado. O brasileiro vai permanecer preso após a decisão da Justiça. Ele, que atua no Pumas, tinha passagem marcada de volta para o México ainda nesta sexta.

O empresário do atleta, o brasileiro Fransérgio, embarca para Barcelona nesta própria sexta. Procurado, o Pumas não se manifestou ainda. A Liga MX, que organiza o Campeonato Mexicano, divulgou nota na qual diz que acompanha o caso.

O brasileiro, ex-lateral do Barcelona e convocado a seleção brasileira na Copa do Catar de 2022, foi detido após prestar depoimento na manhã desta sexta-feira em uma delegacia de Barcelona. Alves saiu de lá detido em uma viatura da polícia, que colocou o jogador à disposição judicial.

A respeito do caso do jogador do Club Universidad Nacional, Dani Alves, detido na cidade de Barcelona esta sexta, a LIGA MX informa que, em conjunto com o Club Universidad Nacional, ficará pendente o caso e a situação legal do jogador para determinar o que é propício em termos de sua participação na Liga.

A acusação

O jogador admite que estava na casa noturna, mas nega com veemência a acusação. O suposto assédio sexual veio a público no último dia 31, em reportagem do jornal espanhol ABC. Segundo o relato do diário, a vítima declara que Alves teria colocado a mão por dentro de sua roupa.

No dia, a jovem foi atendida por agentes da Mossos d’Esquadra, a polícia catalã, mas preferiu não denunciar o jogador. A denúncia foi realizada no dia quatro de janeiro, quando a investigação foi iniciada.

A emissora catalã Antena3 teve acesso ao circuito interno da casa noturna. Segundo a TV, o vídeo mostra que Daniel Alves e a suposta vítima ficaram 47 segundos no banheiro, cuja entrada era unissex, ou seja, a mesma para homens e mulheres.

De acordo com a Antena3, as imagens mostram que Alves deixa o banheiro inicialmente. A jovem sai depois e tem uma certa crise de ansiedade. Ela foi atendida por uma agente mulher do Mossos d’Esquadra, que deu início ao protocolo para casos de suposta agressão sexual.

“Não conheço essa senhorita”

A única manifestação de Daniel Alves até o momento sobre o episódio foi ao canal Antena3, por meio de um vídeo gravado para a emissora, na qual ele nega a acusação.

“Gostaria de desmentir tudo”, diz Daniel.

– Estive nesse lugar, estive com mais pessoas, estive aproveitando. Todo mundo que me conhece sabe que gosto de dançar. Estava desfrutando, mas sem invadir o espaço dos demais. Quando você tem que ir ao banheiro, não tem que perguntar quem está lá.

“Sinto muito, mas não sei quem é essa senhorita, não sei seu nome, não a conheço, nunca vi outra vez na minha vida”, declara o lateral.

– Em todos esses anos, nunca invadi um espaço de alguém sem autorização. Como vou fazer isso com uma mulher, com uma jovem que seja, por Deus… Já basta, porque estão machucando, sobretudo a quem é próximo de mim – diz o brasileiro.

Daniel Alves retornou ao México nos primeiros dias de janeiro. Ele esteve em campo pelo Pumas no último dia 8 e deu uma assistência na vitória por 2 a 1 contra o Juarez, pelo Clausura do Campeonato Mexicano.