Governo nomeia diretores para IAPEN, Secretaria de Assistência Social e 110 novos comissionados

A pedido do ac24horas, a prefeitura de Cruzeiro do Sul se posicionou no início da noite desta quarta-feira, 18, em relação a nomeação de Francisco Vagner de Santana Amorim, conhecido como Dêda, ex-prefeito de Rodrigues Alves e também marido da Deputado Estadual Maria Antônia (Progressistas).

É que o ex-gestor do município do Vale do Juruá foi nomeado na prefeitura de Cruzeiro do Sul e também no governo do estado, o que configuraria uma ocupação dupla de cargo público.

Assim como Dêda já havia adiantado a reportagem, a Prefeitura de Cruzeiro confirmou que a nomeação se trata na verdade do filho do ex-prefeito de Rodrigues Alves que se chama Francisco Vagner de Santana Amorim Júnior e diz que a ausência do último nome foi um simples erro de digitação. A nomeação é em cargo comissionado da Secretaria Municipal de Gestão Estratégica, Orçamento e Finanças.

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul declarou ainda que o equívoco será corrigido por meio de uma nova publicação no Diário Oficial.